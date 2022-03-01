【外傭死亡】荃灣一名47歲外傭上吊　當場證實死亡

▲ 青山公路625號一個單位。

荃灣有單位有外傭上吊，當場被證實死亡。

事發在青山公路625號一個單位，警方今日（3月1日）早上6時15分接獲僱主報案，，指一名47歲印尼外籍女子在上址洗手間以布帶上吊。人員接報到場，消防將外傭解下，外傭現場被證實死亡。警方於現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

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責任編輯：余思嵐