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【外傭死亡】荃灣一名47歲外傭上吊　當場證實死亡

社會 09:41 2022/03/01

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青山公路625號一個單位。

荃灣有單位有外傭上吊，當場被證實死亡。

事發在青山公路625號一個單位，警方今日（3月1日）早上6時15分接獲僱主報案，，指一名47歲印尼外籍女子在上址洗手間以布帶上吊。人員接報到場，消防將外傭解下，外傭現場被證實死亡。警方於現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：余思嵐

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