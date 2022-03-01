【播毒大叔】阿叔茶餐廳做快速檢測　鄰桌食客驚見檢測棒呈兩條線

▲ 男子公然在茶餐廳做快速檢測。

第5波疫情嚴峻，快速檢測大行其道，出現病徵或有需要人士都會自行檢測。但最近就有網民在社交網站上載照片，表示在茶餐廳用膳期間，見到一名中年男子竟然邊食飯邊做快速檢測，及後更留意到該名男子的檢測結果為兩條線，對病毒呈陽性，引起網民大肆批評討論。

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網上多個Facebook群組最近流傳兩張照片，引發議論紛紛。相中一名中年男子正坐在茶餐廳用膳，食桌上放有奶茶及海南雞飯，而他亦脫下口罩，用快速檢測包的棉花棒自行採樣，其後被網民拍到檢測棒清晰顯示為兩條紅線，即結果呈陽性。

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不少網民留言狠批男子的行徑自私，亦有人直指他是「播毒大叔」，點擊睇留言：

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根據政府建議，進行快速測試前後應清潔雙手；採集呼吸道樣本時，要找一個乾凈、通風的地方，四周盡量減少放置非必要的用品；並應與他人保持最少2米距離。而倘若測試呈陽性，需留在家中不應外出；如家居環境許可，應留在自己的房間，並關上房門，其他人不應進入；如必須離開房間時，須正確佩戴緊貼面部的外科口罩，時刻做好個人防護措施。

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責任編輯：羅嘉欣