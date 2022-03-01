【第五波疫情】視后胡定欣拍新劇確診　馮盈盈戴祖儀主持《學是疫學非》染疫

▲ 視后胡定欣開新劇確診，馮盈盈戴祖儀拍綜藝同染疫。

第五波新冠疫情爆發，單日確診數字衝破3萬宗。TVB亦有多位台前幕後中招，正在為新劇《破毒強人》進行拍攝的視后胡定欣確診，而節目《學是疫學非》的馮盈盈與戴祖儀亦雙雙染疫，拍攝工作需要暫停。

藝人伍文生、周嘉洛、陳嘉慧、黎澤恩及「聲夢」學員潘靜文等人於上周傳出確診消息，TVB為保障職藝員同事安全，以及避免社區交叉傳播，已即時停止所有戲劇組錄影廠及外景拍攝工作，相關拍攝地方實時進行徹底消毒、深層清潔，以確保在絕對安全情況下才恢復拍攝。

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【開心速遞】周嘉洛初步確診開工現病徵 同劇演員齊檢測恐爆感染群組

視后胡定欣確診

原本暫停拍攝的安排截至昨日（2月28日），並打算於今日（3月1日）復工，但有更多的藝人宣布確診，TVB將停工時間延長至3月7日（下周一），但每日播出的《愛．回家之開心速遞》會繼續拍攝。

其中正在開拍新劇《破毒強人》的視后胡定欣已染疫，劇中與她有對手戲的陳豪家有3名年幼子女，向來已經非常謹慎，現在更加變成24小時長戴口罩、在家亦長期處於露台外與太太和子女隔離開。

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馮盈盈戴祖儀中招

另外，合作綜藝節目《學是疫學非》的馮盈盈與戴祖儀分別染疫，TVB高層樂易玲指二人狀態不俗，年紀輕的戴祖儀已接種疫苗，康復得不錯。

至於馮盈盈則一直沒有發燒及極度不適，目前在家中自我隔離，直到檢測結果呈陰性方可「出關」。

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早前拍攝《開心速遞》的周嘉洛及藝人陳嘉慧分別染疫，戴祖儀與二人正在開拍劇集《回歸》及《曙光》，未知是否因而受到感染。

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