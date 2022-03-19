【講你都唔信】曾志偉笑言出山「自救」　沒有收視壓力：帶給大家開心和快樂

▲ 《講你都唔信》進行拜神儀式。

TVB總經理（節目內容營運）曾志偉出山，與錢嘉樂主持全新遊戲節目《講你都唔信》，今日（3月19日）與丁子朗、林秀怡、黃婧靈（波波）及莊鍶敏進行拜神儀式。

《講你都唔信》由下周一（3月21日）起逢星期一至三晚在翡翠台播出，內容包括八卦娛樂圈「講你都唔信」的故事，亦會向觀眾大派禮物。

最新影片推介：Anson Lo專訪

為封城禁足做準備

曾志偉解釋新節目構思源於早前政府有意「封城」推行全民檢測，因此開始擬定萬一「封城」，預留人手在電視城「閉環式」工作，確保每晚有綜藝節目播出，所以《講你都唔信》當是預演，所以事事親力親為的曾志偉身先士。

對於外傳新節目分8個環節，曾志偉稱不止此數：「已度了好多個，因為有好多同事自動報名參與，大約有60至70人。除我和嘉樂是『鐵腳』，每晚都有不同主持輪流做，暫定播3星期。當然政府未實施禁足，我們也暫時未有需要閉環工作。」

沒有收視壓力

同時志偉透露，最初構思在停車場搭建多個大型帳篷供同事休息，他自言每日工作至天光才收工，自覺與閉環沒有太大分別。

他亦否認出山救收視，笑言是救自己：「今年是《獎門人》25周年、無綫55周年及慧妍雅集成立40周年，公司下半年會製作幾個大騷，可能會再做《獎門人》。我沒有收視壓力，現在人人多數留在家，我希望在疫情下帶給大家開心和快樂，陪觀眾度過難關。」