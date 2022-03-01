【忽暖忽涼】本周日間氣溫升至25度　預測下周初氣溫又下跌

▲ 本港地區今日天氣預測 部分時間有陽光。（梁偉榮攝）

天文台今日（3月1日）表示，今早氣溫介乎17至21度，比昨天高2至3度，受溫暖及潮濕偏東氣流影響，同時華南地區一道廣闊雲帶覆蓋華南地區，預計今日多雲，日間部分時間有陽光，最高氣溫升至25度，最高紫外線指數預測是9，屬甚高水平。未來數天繼續受偏東氣流影響，預計本周和暖，潮濕及早晚有薄霧。而預料一股東北季候風會在周末期間抵本港，下周初氣溫將稍降。

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天文台預測今日本港地區部分時間有陽光，下午溫暖，晚上有一兩陣微雨及薄霧，吹微風。展望未來數日天氣和暖，短暫時間有陽光，早晚有一兩陣薄霧。星期四雲量較多及有微雨。

根據9天天天預報，明天早上有薄霧，日間溫暖，部分時間有陽光，最高氣溫約24度。周五及六短暫時間有陽光，晚上有薄霧，天氣和暖。而周日起受東北季候風影響，氣溫稍降，介乎16至19度，短暫時間有陽光。

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記者：余思嵐