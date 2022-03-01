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【提早暑假】國際學校可繼續3至4月期間安排上網課　不需提早放暑期

社會 10:02 2022/03/01

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楊潤雄：特別假期內學校可安排網上興趣班或補課，對文憑試如期開考有信心。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，教育局昨日（28日）宣布，全港學校提早可於3月7日放假直至復活節假期完結，學校須不遲於3月17日可開始放特別假期，可以適當調整最後上課日，最早可定於8月2日，最遲為8月12日（詳情即看：【下一頁】）。教育局局長楊潤雄表示，學校在特別假期內，因應個別情況，安排網上補課或小組興趣班；又指距離文憑試開考日期仍有近兩個月，對文憑試能如期開考有信心。

楊潤雄今早電台節目表示，學校在特別假期內，像暑假安排一樣，期間原則上不會進行網課，只能進行「小量補課」。不過他指，學校可以因應個別情況，透過網上形式為學生提供小組興趣班或補課，而校舍則如暑假一樣不會要求保持開放。

至於國際學校等開辦非本地課程的學校，楊潤雄表示，可以繼續在3至4月期間安排上網課，不需提早放暑期。他指，當局與這些學校已有共識，學生及教師不需亦不可以返回學校，他們亦願意借出校舍，讓政府作檢測或接種中心之用，不排除日後會徵用。

他又指，局方在過去的周末巡視了400多間學校，了解校舍大小、出入口安排、電力網絡、通風等，報告提交給統籌全民檢測的政制及內地事務局，稍後會再視察多100間學校。

被問到文憑試的安排上，楊潤雄指，會在4月初宣布，是否如期開考，目前已預留兩個後備日子。雖然，若押後會影響學生其他安排，如報讀外國大學，但他強調首要考慮是考生及考務人員健康。

不過，楊潤雄對文憑試如期開考有信心，因為距離開考日期仍有近兩個月，會有很多變化，仍是有機會可如期開考。

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責任編輯：李榮忠

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