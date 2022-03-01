【疫下食肆】譚仔麥當勞KFC等多間食肆調整營業時間　一文看清食肆分店詳情【不斷更新】

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本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，近日單日更有逾萬宗確診個案，大家樂及一粥麵、稻香集團，以及叙福樓集團等均先後宣布，因應新冠肺炎最新情況，分別調整分店營業時間，甚或全綫暫停營業，再有譚仔雲南米線、麥當勞等食肆，近日相繼調整營業時間：

【暫停堂食】大家樂及一粥麵部分分店明起暫停堂食 一文看清堂食分店名單

【天然豚骨拉麵專門店 一蘭】

由於受疫情影響出現人手不足的情況，尖沙咀店今日(3月1日)營業時間作出臨時變更，堂食時間為下午1時至5時，外賣自取及外送則為早上11時至晚上10時。

至於明日起預定營業時間，銅鑼灣店及尖沙咀店均於早上10時至晚上11時營業，堂食至晚上6時。

【譚仔雲南米線】

譚仔雲南米線於facebook公布，面對第五波疫情並考慮到最近疫情嘅發展，將更改營業時間至另行通知。

根據譚仔雲南米線全線分店營業時間，所有分店劃一於上午11時營業，分別於晚上8時半至10時關門，個別分店如觀塘中海日升、九龍灣其士分店，周六日將營業至傍晚6時關門。

【麥當勞】

麥當勞上月25日起公布，因應近日疫情持續升溫，為進一步減低顧客及員工感染風險，暫停24小時通宵服務，包括24小時麥麥送服務，及縮短部分分店營業時間。

多間分店均暫停營業，包括跑馬地馬場、土瓜灣真善美邨、九龍城廣場、深水埗萬勝閣分店、大角咀新港豪庭、深水埗美居中心、深水埗瑞麗閣、牛頭角樂華商場、屯門富泰商場、沙田馬場、沙田博康商場、火炭駿景廣場、大圍顯徑商場、荃灣荃灣中心。

【KFC】

KFC上月亦因應疫情控制及公共衞生需求，KFC香港各分店營業時間或有所調整，各區亦有分店暫停營業，包括北角健威坊、西環卑路乍街、銅鑼灣波斯富街、九龍塘又一城、尖沙咀海運大廈等，詳情可參閱KFC每早天新分店營業時間安排。

【大快活】

因應疫情發展，部分分店營業時間將稍作調整，即看分店最新營業時間。

【香港壽司郎】

由於目前疫情持續升溫，壽司郎部分分店將調整堂食時間。最新營業時間可向各分店查詢，而所有分店均提供「外賣自取」、「foodpanda」服務。

【稻香集團】

稻香集團2月28日在社交平台宣布，因應新冠肺炎最新情況，為保障顧客和員工健康及安全，稻香集團全線分店由2022年3月1日起暫時停業，直至疫情緩和。詳情請見【下一頁】

【叙福樓集團】

叙福樓集團主席黃傑龍2月26日公布，旗下有多間食肆分店，包括「牛角」、「牛涮鍋」等，由於疫情持續惡化，營商環境惡化至實在無法經營，集團所有分店後天2月28日開始暫停營業。詳情請見【下一頁】

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳正怡