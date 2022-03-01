【第五波疫情】為免MIRROR+ERROR同染疫　ViuTV新劇《季前賽》宣布停工三周

▲ 為免MIRROR、ERROR同染疫，ViuTV新劇《季前賽》宣布停工三周。

新冠肺炎再度大爆發，每日確診人數再創新高。為免令台前幕後增加感染風險，ViuTV宣布由MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley），以及ERROR成員郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）主演的劇集《季前賽》將暫停拍攝工作至少三星期。

以籃球作題材的ViuTV原創劇《季前賽》，找來了MIRROR成員姜濤、Ian、Edan、Stanley，還有ERROR成員肥仔、193，以及《全民造星IV》的Yoyo（葛綽瑤）、張繼聰、練美娟、陳安立、黃定謙、吳啟洋、李敏等參演，月前已經開始密集的拍攝。

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但近期新冠肺炎爆出第五波疫情，每日確診人數不斷創新高，為保公司台前幕後的安全，ViuTV決定叫停《季前賽》的拍攝。劇中的大部分籃球場外景日前已經完成了大部份的拍攝，劇組本來打算休息數日，原定於今日再次開工。

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而ViuTV叫停拍攝，並暫定於三星期後、3月21日再度復工，好讓大家可以安心避疫。

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雖然之前劇組人員每日開工前都會進行快速檢測，但早前Stanley在拍攝期間腸胃炎及發燒、姜濤曾經腹瀉，已經令工作人員十分擔心。另外有關粉絲「私追」阻礙拍攝問題，警方亦曾向劇組表示有機會根據599G法例作出票控。

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之前姜濤曾多次貼出與同劇小演員阿Bean的影片，被對方認錯做Anson Lo（盧瀚霆）的他似乎已跟阿Bean混熟，今日在限時動態分享阿Bean在睡前特地傳來語言訊息找姜濤說掛念他。

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姜濤更特地標記Stanley說：「晴晴（相信是阿Bean劇名）是愛我的。」本想向對方炫耀的他被反擊，Stanley留言：「少年，你太年輕了。」再貼出阿Bean傳給他的語音訊息：「我梗係有掛住你啦，咁你有無掛住我先？」獲兩位MIRROR成員為她爭寵，阿Bean讓大批鏡粉羨慕不已。

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