【指定診所】5間新增指定診所今起啟用　一文看清14間指定診所名單【附預約電話】

▲ 輕症市民現時可按需要預約14間指定診所。（資料圖片）

本港疫情持續惡化，昨增34,466宗確診再創單日新高，另亦破紀錄呈報多124宗染疫者離世個案。當局早前已啟用多間指定診所予輕症染疫者求醫，而最新5間指定診所今日（3月1日）啟用，即至今共啟用14間指定診所。

地區 診所名稱 地址 預約電話 東區 筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓 筲箕灣柴灣道8號一樓 2560 0211 灣仔區 *貝夫人普通科門診診所地下 灣仔皇后大道東282號

鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地下 3553 3116 中西區 堅尼地城賽馬會普通科門診診所 堅尼地城域多利道45號 2817 3215 南區 *香港仔賽馬會普通科門診診所 香港仔水塘道10號 2555 0381 黃大仙區 柏立基普通科門診診所 新蒲崗太子道東600號 2383 3311 油尖旺區 油麻地賽馬會普通科門診診所 油麻地炮台街145號一樓 2440 7659 觀塘區 九龍灣健康中心普通科門診診所 九龍灣啟仁街9號一樓 2116 2812 深水埗區 長沙灣賽馬會普通科門診診所 長沙灣廣利道2號 2387 8211 西貢區 *將軍澳(寶寧路)普通科門診診所 將軍澳寶寧路28號地下 2191 1083 荃灣區/葵青區 南葵涌賽馬會普通科門診診所 葵涌葵盛圍310號 2615 7333 沙田區 圓洲角普通科門診診所 沙田插桅杆街29號地下 2647 3383 北區 *粉嶺家庭醫學中心一樓 粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心一樓 2639 4601 屯門區 *仁愛普通科門診診所 屯門屯利街6號地下 2988 5516 元朗區 天水圍(天業路)社區健康中心一樓 天水圍天業路3號一樓

(香港濕地公園及天葵路慧景軒對面) 3124 2200

註：* 為今日（3月1日）起啟用的最新5間指定診所

指定診所服務時間為星期一至星期日，包括公眾假期，上午9時至下午1時，及下午2時至下午5時。符合資格的求診人士需致電選擇的指定診所預約，診所職員會提供未來24小時最早的診期。

另外，有關指定診所會由3月1日開始暫停普通科門診服務，而為集中人手和資源以支援新增的5間指定診所的服務，部分其他普通科門診診所亦會由即日起暫時停止服務。已經電話或「預約普通科門診」手機程式預約上述診所的偶發性疾病病人可到區內其他普通科門診或私家醫生求診。

至於已預約上述診所覆診的長期病患者，請按原定覆診日期，帶同覆診咭及身份證前往區內指定的藥物補充診所取藥。指定的藥物補充診所如下：

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市民可預約專屬的士前往指定診所，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩