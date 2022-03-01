【尖子透視】疫下旅遊業受重創 樂觀女生追隨理想讀旅遊：將熱情化成職業

▲ Zoe仍對旅遊業充滿信心，希望日後投身旅遊業。

就讀香港都會大學國際款待及景區管理學士課程的陳子湘，今年成為領展大學生獎學金2021/2022年度得獎者之一。外表乖巧文靜的陳子湘（Zoe），其實性格外向，不喜歡死記硬背，反而樂於與人溝通。

由於對旅遊有著濃厚興趣，在DSE放榜後已決定追隨自己理想，選讀香港都會大學國際款待及景區管理學士課程。在4年的大學生涯中，Zoe一直名列前茅，曾多次獲取不同的獎學金。

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Zoe在中學時期已積極參與課外話動，曾經參加由香港中華基督教青年會（YMCA）舉辦的「IFocus大使」比賽，「這個比賽以『數碼共融』為題，目的是推動小學生、長者或弱勢社群認識及善用資訊科技，我選擇了教導長者學用智能電話，包括利用通訊軟件與家人聯絡，讓他們即使遇到甚麼意外，亦可第一時間聯絡家人，並能與『孫仔孫女』保持溝通，做到跨代共融。」Zoe最後勇奪冠軍，並獲得前往墨西哥出席「聯合國網絡管治論壇」的機會。

Zoe憑藉教導長者學用智能電話的專題，在香港中華基督教青年會（YMCA）舉辦的比賽中勇奪冠軍，贏得前往墨西哥出席「聯合國網絡管治論壇」的機會。

墨西哥交流團的主題是探討網絡管治問題，包括女權平等、網絡欺凌等，這個旅程讓我獲益良多，每個國家的數碼步伐都不一致，在交流會上，我們了解到各國文化的差異，從而希望求同存異，建設一個更美好的互聯網世界。

在墨西哥交流團與來自世界各地的代表交流探討網絡管治問題，令Zoe獲益良多。

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課餘在教會當義工 協助SEN學童融入社群

課餘時間，Zoe會在教會內當義工，特別關注特殊教育需要（SEN）學童，希望可協助他們融入社群。「對SEN孩童來說，溝通、閱讀並不是容易的事，他們很難安靜坐好，而且專注力不足，我們會想些方法與他們打成一片，透過唱歌、講故事等，把一些益讀及聖經故事帶給他們，讓孩子們從玩樂中提升社交溝通技巧。」在Zoe臉上可看到滿足的笑容。

在疫情下，旅遊業受到嚴重打擊，今年即將畢業的Zoe卻仍對前景樂觀。

我相信每間公司都會找到生存方法，以應對外圍環境的轉變。在4年的大學生涯中，我清楚知道自己真的很喜愛旅遊及景區管理，因此很希望把這份熱情化成職業。

她深知很多文物都有歷史價值，希望把這些知識傳承下去，讓更多人了解歷史文物的意義。Zoe說，目前最大的心願是畢業後來一次窮遊歐洲，坐火車了解當地的風土人情，相信對未來工作大有幫助。

Zoe在大學前絕對稱不上是高材生，香港中學文憑試（DSE）成績並不標青，歸根究底是對死記硬背興趣不大。但上大學後，一來是自己喜歡的學科，另外她認為「懂得分配時間」是在大學名列前茅的關鍵。

在大學需要為自己訂立清晰的目標，靈活運用時間，懂得時間分配才能讓每項作業做得更好，精益求精。

Zoe過去4年均在千禧新世界香港酒店當實習生，曾經一次上早班，只有她與另一位同事負責準備酒店餐廳的早餐時段，卻發現餐廳門鎖壞了，眼看門外已有酒店住客在等候餐廳開門享用早餐，Zoe與同事臨危不亂，馬上安排開啟後備門，並立即編印指示牌，引導客人經後備門通往餐廳。Zoe說那是一個很好的體驗，深明必須對工作環境瞭如指掌，並善用手上資源以找出對策。

於2015年成立、今年度第7屆舉辦的「領展大學生獎學金」，以培育青少年為宗旨。於2021/22年度獎學金總名額從往年的190人增加至220人，每人獲頒20,000元。本屆的獎學金除接受8間由大學教育資助委員會資助的院校學生申請外，更首次接受來自3間自資院校的學生申請，而透過非大學聯合招生辦法（聯招）修讀本港大學課程的學生，例如持有副學士學位入讀大學，亦可申請。

220名獎學金得主來自不同的學科和背景，當中包括首次來自香港都會大學和香港恒生大學的13名學生、11名非聯招學生，以及3名來自香港浸會大學及香港中文大學連續四屆獲得「領展大學生獎學金」的得主。

責任編輯：鄺嫻