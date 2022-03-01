【第五波疫情】深港跨境司機張貼運輸車輛專用標識　按申報信息定線定點全流程封閉運行

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深圳市人民政府口岸辦公室今日（3月1日）表示，為保障供港物資穩定，跨境司機駕駛貨運車輛入境前應當如實申報作業信息，嚴格按申報的往返時間、口岸出入境。貨車入境時，應當按規定張貼深港跨境運輸車輛專用標識。入境後，按申報信息定線定點全流程封閉運行。

辦公室指，運輸作業目的地在深圳的，應當在申報時選擇接駁站點，按指定的運輸路線行駛，運輸作業完成後，按時返回香港。運輸作業目的地為除深圳、肇慶以外的珠三角七個城市的，在深圳市域內須按指定運輸路線行駛直至離深。運輸作業目的地為肇慶以及珠三角以外省內其他城市的，應在深圳指定接駁點進行接駁，按指定運輸路線駛離。

另外，亦稱接駁司機須先按規定完成註冊登記，方可從事跨境運輸接駁業務，在申報的指定接駁點接駁，並實施集中居住和閉環管理。跨境貨物運輸其他防控措施，按廣東省、深圳市跨境貨物運輸疫情防控管理機構和有關政府部門製定的文件執行。

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責任編輯：余思嵐