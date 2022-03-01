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【輸入人手】勞工處即日起放寬輸入護理員3個月　社署緊急聘用1,000名內地照顧員支援院舍

社會 10:32 2022/03/01

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勞工處即日起放寬輸入護理員3個月，社署緊急聘用1,000名內地照顧員支援院舍。（資料圖片）

本地疫情持續嚴峻，截前日（27日）為止，累計有580間安老院舍或殘疾人士院舍出現個案或爆發疫症，總共涉及2,900名院友。勞工處今日（1日）宣布政府即日起有時限地放寬護理業界通過「補充勞工計劃」輸入護理員的部分規定，為期3個月，直至5月31日為止，措施包括卻在計劃下先進行四星期本地招聘的步驟等；社會福利署亦緊急向內地直接聘用1 000名臨時合約照顧員，為期三個月。

勞工處發言人指，在第五波疫情衝擊下，為紓緩護理業界人手短缺的嚴峻挑戰，政府決定在上述三個月期間，容許業界省卻在計劃下先進行四星期本地招聘的步驟、因應院舍的需要彈性批准輸入護理員的數目，以及暫緩就每宗申請諮詢勞工顧問委員會的安排，加快審批以解燃眉之急。而津助院舍也可按照相同規定申請輸入護理員。所有申請院舍仍須遵守計劃的其他規定。

同時，社會福利署緊急向內地直接聘用1 000名臨時合約照顧員，聘用期三個月，從而增補人手，為在社區隔離設施及院舍內的確診或懷疑確診長者、殘疾人士和幼兒提供適切照顧。社署已委約勞務機構進行招聘，港府亦已請求中央協調內地相關部門提供便利，加快審批申請。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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