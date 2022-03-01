【居安抗疫】熱線職員呻貪心人濫用拎著數　無染疫子女隔空要求送物資予父母

▲ 居安抗疫熱線職員指出有貪心市民濫用服務。

第五波疫情嚴峻，很多確診的輕症市民留家自我隔離抗疫，政府「居安抗疫」計劃設立了24小時電話熱線，給有需要的在家隔離人士提供支援。近日有職員網上報料，指大量貪心人致電要求物資，令真正有需要者打不通、得不到支援。

民政事務總署為「居安抗疫」計劃設立24小時電話熱線（1833 019），為進行家居檢疫的人士提供支援和協助，雖然有100條線，但不少人表示打不通，有感求助無門，不少確診者只能在家自求多福。

濫用服務取物資

一名居安抗疫熱線職員昨日（2月28日）向facebook專頁「公務員secrets」投稿指出不少人濫用服務，據說有一家五口染疫，當中媽媽四處分享政府提供了2星期食物，變成有街坊報料可致電取物資。

話說之前網絡上有人Share話打去呢個熱線就會提供大量物資畀你，有食物、日用品，搞到大量貪心的人打來要求物資。

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隔空要求代送物資予父母

事主指出這些物資是支援有需要的居家隔離人士，例如確診者是獨居老人、無兒女、無朋友、無人幫手買物資等，有關部門才會提供支援。可是，當中有些人貪心拎著數，更有些隔空要求代送物資予父母。

貪心的人以為打上來就一定有，其實自己處理到，解釋完唔轉介拎唔到著數就發惡；還有些人一開口就要求送物資去佢哋老豆老母屋企，但自己又唔係確診者，會行會走又唔自己買物資俾屋企人。

現時個案太多，大部分都要延遲派送，事主希望各位市民高抬貴手，如自己有能力就自己處理，留資源給有需要的人，勿佔用真正求助者的資源。

網民理解確診市民苦況

網民留言意見不一，有的斥責有人發脾氣投訴想取著數，令染疫的長者或基層得不到支援，另有更多網民指問題出於政府，「市民有需要就找政府協助理所當然」，亦有表示不同狀況難以一概以論，如「咁老人家冇精神打電話，叫不同住的朋友或家人幫手打」等。更多網民留言：

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家居檢疫指南

港府實施「居安抗疫計劃」，容許合適的密切接觸者改在居家檢疫。港大醫學院就衣食住行提供一些家居檢疫指南，有關食方面，建議宜勞煩親友代勞購買，或以網購添置食品或必需品，請上門送遞物資人員將物品置於門外，避免面對面交收，開啟大門時，正確佩戴貼面的外科口罩。

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責任編輯︰王明芳