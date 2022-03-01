【全民檢測】羅致光強調敲定細節後市民定有足夠準備時間　籲大眾稍安毋躁

▲ 羅致光強調敲定全民檢測細節後定讓市民有足夠準備時間，籲大眾稍安毋躁。（資料圖片）

本港第五波疫情持續惡化，港府計劃在3月推行全民檢測。食物及衛生局長陳肇始昨日（28日）表示，目前無完全排除在全民檢測期間實施「禁足令」，引發市民搶購物資。 勞工及福利局局長羅致光表示，全民檢測細節仍在商討，強調有結論時會向公眾公布，並預留時間市民準備，呼籲大家稍安毋躁。

羅致光今日（1日 ）在商台節目稱，政府仍在商討全民檢測計劃的細節，強調政府暫時未作決定，呼籲大家稍安毋躁，政府敲定有關細節時一定會公布，亦會給予市民足夠時間準備。

希望大家明白，不可以簡單用「禁足」兩個字就等於所有人不能外出，本港金融制度不可能暫止運作長時間，否則全球金融都會受影響。

各區超市市民購物情況：

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羅致光稱，從勞福局的角度，現時約有1.5萬名長者或殘疾人士，需要提供居家支援服務，有關員工必須上班提供支援，另外亦有7至8萬人住在院舍，相關員工約有4萬多人，這些人都需要上班。

對於稍後若推出全民檢測，市民因為「禁足」或圍封行動而不能上班，有關假期如何計算，羅致光說，現時很多市民因為圍封或檢測，連續2至3日不能上班，或因是緊密接觸者而要在家居檢疫或送往檢疫中心，政策目的是希望僱主及僱員互相體諒。當局將於在本月16日，向立法會提交法例修訂草案，將有關條例闡述更清 楚。

他又指，現時很多行業約有20%至25%的員工因為感染、隔離或檢疫而不能上班。他舉例，近日超市一些貨架較空，除了是因為市民購買得快，亦因為超市不夠職員將貨物上架，並非超市不夠貨物。

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記者：陳麗娜