【雪姨復出】盆菜事件後雪姨教斷捨離　富貴KOL：多謝大家陪我成長

▲ 有富貴KOL之稱的雪姨相隔一個月後復出。

自從上月的盆菜事件後一直未有更新YouTube，直到昨天（2月28日），雪姨以斷捨離作題材，拍片分享自己的感受。

雪姨相隔一個月後復出，網民對此議論紛紛，有網民支持雪姨繼續拍片，亦有網民留言批評，反應兩極。

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雪姨斷捨離

雪姨於YouTube發布一條影片，主題為「實踐斷捨離✨回顧所擁有的 然後清空一些身外物和關係✨成長變為更好的自己」，片長約9分鐘。

她表示：

人總要經過學習同埋磨練才能成長 而第一步我選擇透過斷捨離 去檢視自己 包括身處嘅地方、環境及身外物 當然自身嘅自省及更新都好重要 過去嘅個多月經歷了種種嘅風風雨雨 沉澱和磨練係人生最真誠嘅走過 多謝大家一直喺我身邊陪我一齊成長 Thank you!

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網民意見兩極

雪姨獲得粉絲讚好影片及留言支持，「歡迎回歸！」、「雪姨為人不壞，加油！」、「她平時做很多有貢獻既事，特別是疫情初期在缺口罩時幫到大家就會盡力幫，不要因為發生一件事就論斷一個人」，更有不少粉絲私訊雪姨給予鼓勵。

然而，盆菜事件至今亦有所影響，有網民坦言：「有段時間曾很喜歡看你，但現在不了」、「氣場不同了，沒以前那麼有活力」、「不習慣這種說話方式，不再做自己嗎？」

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盆菜事件影響深遠

雪姨於上月發布食評影片，將酒店及茶餐廳的盆菜質素作比較，並因批評一間良心茶餐廳以致被網民狠批，亦令雪姨舉辦的新年市集掀起退租潮。

其後，雪姨數度於社交平台發道歉文，並承諾會向所有市集檔主退還全額租金及將自己檔內的全部收益捐助給有需要的團體。