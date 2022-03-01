【基層悲歌】基層女童確診全家隔離瀕斷糧　暖心社企送物資：她們得返米同水

▲ 基層媽媽隔離期間幾近斷糧。

正當近日全港齊齊搶購食物之際，有基層港媽就因女兒確診，需全家隔離，惟一時間家中沒有太多存糧，而政府有關部門承諾送上的物資包又遲遲未送到。最後一家然只是剩下米和水，瀕臨斷糧。幸好非牟利餐飲機構「Manna嗎哪」最終仗義出手，上門為她們送上食物，該名媽媽見到食物後，亦感動落淚。

疫情肆虐之下，每位基層父母都有各自的辛酸。「Manna嗎哪」在社交平台透露，一名受惠於該機構的基層媽媽，女兒上月12日確診後送院，但女兒就要在醫院建築物外風餐露宿，「 濕凍左4日，到得4度嗰日終於入到室內，同一日收到政府檢測報告陽性，政府即時叫佢自己返屋企隔離」。

惟居家隔離才是噩夢開始，事關政府指示她們一家切勿外出，並稱會送物資包到戶。原本媽媽以為放下心頭大石，豈料一家人坐困家中近一星期，仍沒有等到說好的物資包，而此時家中已幾乎沒有糧食。直至2月25日，「Manna嗎哪」得知事件，派員送上食物時，該基層家庭，只剩下水和米。

▲ 社企送上食物時，基層媽媽家中已只剩下水和米。

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港媽斷糧 政府熱線電話斷線

「Manna嗎哪」指，「今日同工送物資上到去， 只係普通食物，佢話要冷靜下之後喊左，其實佢地最慘係，媽媽們根本唔知邊到可以有幫助，好多消息都斷哂，政府電話難打得通，政策又狂變佢地根本就只係識驚。」

基層媽斷糧遭遇令網民同情，有網民更主動留言表示希望伸出援手。「Manna嗎哪」則表示，如市民有意捐助，可WhatsApp到66360121；或電郵至manna.ministry.asia@gmail.com查詢。

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責任編輯：莊恭南