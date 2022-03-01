【安全測試】海關發現兩款「尿袋」有引致燒傷危險　已發出禁制通知書

▲ 其中一款不合規格的外置充電器。（政府新聞處）

香港海關今日（1日）提醒市民留意兩款外置充電器有引致燒傷的潛在危險，為安全起見，市民應停止使用。行動中，海關從一間零售商和一間批發商檢獲其中一款共80個懷疑不安全外置充電器。

海關表示，早前進行巡查並試購6款外置充電器作安全測試，結果發現其中兩款在使用無線充電功能時，如有物件放置於充電器和被充電裝置之間，充電器會出現過熱情況，未能通過燒傷測試，因而不符合國際相關安全標準。

海關人員其後採取行動，從一間零售商和一間批發商檢獲其中一款共80個懷疑不安全外置充電器，並向有關零售商及批發商發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該兩款外置充電器。

▲ 其中一款不合規格的外置充電器。（政府新聞處）

除搜查涉案零售商和批發商外，海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該兩款產品出售。案件仍在調查中。

根據《消費品安全條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合該條例的一般安全規定，否則即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

海關建議市民，於選購及使用外置充電器時，應注意以下安全事項

選購由商譽良好的品牌原廠生產並設有短路保護裝置的外置充電器，包括防止過度充電、過高電流及電池溫度保護裝置，以及配置原廠正貨的充電線

將外置充電器放置於空氣流通的地方充電，以避免阻礙電池散熱，增加電池短路着火的風險，正在充電的裝置亦不應擺近衣物等易燃物品

避免長時間充電。當外置充電器完全充電後，應拔走插頭

避免為外置充電器充電時，同時利用外置充電器為手提電話或其他裝置充電，以免充電器超出負荷，引致燃燒

進行無線充電時，切勿放置任何物件於充電器及被充電裝置之間

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責任編輯：李榮忠