【烏克蘭戰爭】俄烏戰局港人憂經濟崩塌樓市冧　藍海寧︰盼港人能感受他人的痛

▲ 烏克蘭飽受戰火摧殘，很多家庭被迫分離，痛失家園。

俄羅斯和烏克蘭的戰局，對你有影響嗎？你擔心俄烏衝突，會觸發環球經濟崩塌，打算賣出的樓宇受氛圍拖累會跌價？

你之前買了一大堆股票，這一場戰爭令你翻身無望？或你正期待難得一遇的戰爭，早已集齊資金，準備在兵荒馬亂之際，趁低吸納，發一個戰亂財？

又或俄烏大戰多少回合，你仍然繼續每天上班、上學、行山、跑步、遛狗、行街、食飯、買彩票、馬照跑、舞照跳，一切如常，一切安然無恙？

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你會否同意，戰爭明明就在眼前，卻又好像跟我們沒啥關係。

香港沒戰爭、沒地震，不會有海嘯，這裏絕對是一塊福地，我們一直身在福中，但許多人不知福，更多人不惜福。

我到過許多國家，曾三次親身經歷死亡就在身邊擦過。有一次執勤到印度，所乘坐的車輛剛駛離鬧市的某個點，身後不遠處突然傳來爆炸巨響，原來發生恐怖襲擊，死傷者眾，我第一次明白「血流成河」是甚麼的景象。

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另一次發生在九一一恐怖襲擊前數天，我剛飛到紐約，更到過世貿。當天我曾向在世貿工作的守衞問路，恐怕他或已不在人世。

又有一次我正在日本旅行，剛到達酒店，沐浴之際忽感天旋地轉。我以為自己貧血頭暈，後來聽到酒店警鐘大響才知道發生地震。走到街上，看到鄰旁倒塌的屋子，便知道七級大地震原來不是憑空想像、遙不可及的一回事。

俄羅斯很遙遠，烏克蘭不是旅遊景點，我們沒親人或朋友在這兩個國家工作或求學，所以戰爭的人命傷亡是一個數字，不是一種感受？

盼望上天讓每一個香港人都能感受他人的痛，樂意向他人伸手相助。

全文刊於《經濟日報》，原題為「分享福氣」

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