【封區檢測】觀塘安泰邨盛泰樓等多廈污水樣本呈陽性須圍封　逸東（一）邨漁逸樓揪129宗初確【不斷更新】

▲ 德朗邨德瑞樓須圍封強檢。 （陳靜儀攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗。政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【18:00】

觀塘安泰邨盛泰樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，當局懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，自下午6時起，將大廈指明為「受限區域」，不包括位於地下高層的安泰商場管理處及商鋪112-115號、地下低層的商鋪1號及安泰街市，目標是在明日（2日）中午約12時完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時前接受檢測。

【17:50】

東涌逸東（一）邨漁逸樓於今日下午約4時45分完成強制檢測行動，其間約970名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現129宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約310戶，當中六戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【17:22】

九龍城德朗邨德瑞樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，當局懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，就相關區域列為「受限區域」限制與檢測宣告。受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測。當局目標是在明日（2日）下午約1時完成行動。

【17:15】

東涌逸東（二）邨傑逸樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，當局懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定於今午5時起指明該大廈為「受限區域」，目標是在明日（2日）下午約2時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。



政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚11時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

【17:03】

元朗天恒邨恒智樓於今日下午約1時45分完成強制檢測行動。政府共檢查了163名受檢人士的檢測報告，發現有2人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約3時30分完成。

【17:00】

元朗天恒邨恒富樓於今日下午約1時45分完成強制檢測行動。政府共檢查了378名受檢人士的檢測報告，發現有3人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約3時30分完成。

【16:30】

政府指，天水圍天恒邨恒健樓​排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，自下午4時30分起，將大廈指明為「受限區域」，不包括位於地下的仁濟醫院明德幼稚園，目標是在明日（2日）下午約1時完成此行動。



政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士安排上門採樣。

▲ 當局在受限區域內設檢測站。（梁偉榮攝）

【16:15】

東涌逸東（一）邨福逸樓今日下午約1時45分宣布已完成強制檢測行動，受檢人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。相關執法行動於下午約3時45分完成，政府共檢查了約160名受檢人士的檢測報告，發現有13人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

政府亦提醒沒有應門的七戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【15:39】

青衣青俊苑俊軒閣污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，當局懷疑大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府於今午2時30分起指明該大廈為「受限區域」，目標是在明日（2日）上午約11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。



政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

【15:16】

元朗天恒邨恒智樓昨被指定為受限區域，政府今日下午完成強制檢測行動，共有約１,120人接受了檢測，當中共發現133宗初步陽性檢測個案，和8宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約370戶，當中38戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▲ 沙田博康邨博文樓被列作受限區域。 （梁偉榮攝）

【15:00】

沙田博康邨博文樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，當局懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，就相關區域作出限制與檢測宣告。

圍封強檢區域不包括位於地下的中華基督教會沙田堂博康幼稚園，受檢人士須在其處所等候，政府目標是在明日（2日）下午約2時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內。

【14:43】

元朗天恒邨恒富樓昨日被指明為「受限區域」，政府今日下午約1時45分完成強制檢測行動，共有約1,880人接受了檢測，當中共發現295宗初步陽性檢測個案和4宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約640戶，當中52戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:51】

東涌逸東（一）邨福逸樓昨被指明為「受限區域」，政府安排約920人接受檢測，當中發現125宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

當局亦在「受限區域」內派員到訪320戶，當中7戶在過程中沒人應門，將會採取措施跟進。

【13:51】

青衣青俊苑俊豪閣昨日下午2時半起被指明「受限區域」，政府今日（3月1日）上午約11時完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，以確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府共檢查了約50名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。

【13:31】

沙田禾輋邨順和樓昨日被指明「受限區域」，政府今日下午約1時30分完成強制檢測行動，約1,590名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現200宗初步陽性檢測個案和20宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

自今日下午約1時20分起，受限區域內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

【12:17】

政府昨日（28日）將青衣青俊苑俊豪閣列為受限區域，於今日（1日）上午約11時完成強制檢測行動，其間約530名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現45宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

自今日上午約11時起，「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

【11:15】

政府昨日（28日）限制觀塘秀茂坪邨秀賢樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，發現382宗初步陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案。

政府於「受限區域」內設立臨時採樣站，其間約1870名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現382宗初步陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。亦在「受限區域」內派員到訪約640戶，當中50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組