【封區檢測】青衣青俊苑俊豪閣完成強檢　未發現有人未進行檢測【不斷更新】

▲ 觀塘秀茂坪邨秀賢樓。 （譚以諾攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗。政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【13:51】

青衣青康路2-2B號青俊苑俊豪閣昨日下午2時半起被指明「受限區域」，政府今日（3月1日）上午約11時完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，以確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府共檢查了約50名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。

【13:31】

沙田禾輋邨順和樓昨日被指明「受限區域」，政府今日下午約1時30分完成強制檢測行動，約1,590名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現200宗初步陽性檢測個案和20宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

自今日下午約1時20分起，受限區域內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

【12:17】

政府昨日（28日）將青衣青俊苑俊豪閣列為受限區域，於今日（1日）上午約11時完成強制檢測行動，其間約530名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現45宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

自今日上午約11時起，「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

【11:15】

政府昨日（28日）限制觀塘秀茂坪邨秀賢樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，發現382宗初步陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案。

政府於「受限區域」內設立臨時採樣站，其間約1870名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現382宗初步陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。亦在「受限區域」內派員到訪約640戶，當中50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組