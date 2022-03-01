【防疫藥物】全城搶藥將軍澳街坊互助自救　撲熱息痛良心價$2粒出售

▲ 將軍澳市民在疫情下發揮互助自救精神。

本港第五波疫情持續，確診數字連日屢創新高，藥物及防疫用品有價有市。日前長沙灣有藥房就被發現坐地起價，一盒32粒的特強傷風感冒丸索價198元。有見疫情肆虐，將軍澳有市民在網上群組交流，建議以2元至4元的價格出售藥物，發揮互助自救精神。

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以分享將軍澳區內資訊為主的Facebook群組「將軍澳主場」，有管理員周一（2月28日）發帖，呼籲買不到撲熱息痛的群組成員，可以在帖子下留言向街坊求助，建議撲熱息痛500mg 最多以2元價格出售，必理痛就建議一粒售3至4元，並表明是「街坊自救，勿轉賣圖利」。

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帖文一出，引來不少網民留言交流，有網民上載持有的藥物相並詢問：「我有些存貨，有谷友需要嗎？」亦有網民大方分享：「真係有需要既可以pm我，有多餘500mg撲熱息痛，免費」、「我都有啲（留意到期日子），急要街坊可pm，免費！不過麻煩就我交收，因為屋企有幼童」盡展互助精神。點擊睇更多網民留言：

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早前政府專家顧問袁國勇建議輕症患者可留家休息，多喝水、服用必理痛，本港隨後掀起搶藥潮。必理痛為含撲熱息痛的止痛藥，此藥主要用於普通痛症，包括頭痛、肌肉痛、骨關節疼痛等，並具有退燒功效，但無消炎功效，藥效相對非類固醇消炎止痛藥會較弱。點擊睇更多【常見中西成藥功效禁忌】

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責任編輯：羅嘉欣