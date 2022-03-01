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【車CAM直擊】跑馬地有女子懷疑人肉霸車位　警方一度到場調解

社會 12:06 2022/03/01

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一名女子懷疑人肉霸公眾咪錶位。（影片截圖）

網上流傳一段行車紀錄儀的片段，有女子懷疑人肉霸公眾咪錶位，令其他車輛不能停泊，警方一度到場調解。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

事發跑馬地黃泥涌道，片段顯示時間為上周六（26日）上午近10時許，片段中一名女子懷疑肉霸公眾咪錶位，拍片者欲使前停泊，但遭拒絕駛入，期間雙方爭論。片中，拍片者跟該名女子理論，表示「唔可以咁樣霸住，先到先得架。」，但該名女子稱「有本事你早啲出嚟排隊都得架。」最後拍片者報警，有2名警員到場了解事件。

根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款$5000或監禁3個月。

有網民留言，

老公都走了, 冇需要泊位, 仍然企响度霸位, 此內地婦人真12分頑固

片主做得非常正確！

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：余思嵐

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