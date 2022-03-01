【第五波疫情】薛永恒籲市民判斷資訊真偽 齊心抗疫少質疑政府防疫手段
社會 11:41 2022/03/01
本港新冠疫情持續嚴峻，有市民聽聞當局推出全民檢測時須「禁足」的消息後到超巿搶購，創新及科技局局長薛永恒指出，巿民接受資訊後應思考其可能性，強調政府會有序發放防疫抗疫資訊，又形容關閉「安心出行」的「感染風險通知」可將檢測資源投放在最關鍵的地方。
昨日（28日）全港多間超級市場食品被搶購一空。薛永恒今日（1日）在電台節目表示，當局會盡力統一發放資訊，呼籲聽到任何可能影響日常生活的消息時或會緊張，但應該靜心「等一等、想一想」，自行作出判斷，又指部分消息是幾乎沒有可能，呼籲市民毋須緊張，在越困難的時期就越要齊心抗疫，配合衞生當局的建議及要求，減少質疑政府的防疫手段。
至於「安心出行」應用程式暫停發放確診者曾到過相關處所的「感染風險通知」，薛永恒解釋，昨日新增逾3萬人確診，患者所到之處眾多，當局希望將珍貴檢測資源用在對抗疫情最關鍵的地方，故有此做法，形容是非常時期非常手段。
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責任編輯：陳麗娜