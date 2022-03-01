【第五波疫情】薛永恒籲市民判斷資訊真偽　齊心抗疫少質疑政府防疫手段

▲ 薛永恒籲市民判斷資訊真偽，齊心抗疫減少質疑政府防疫手段。（資料圖片）

本港新冠疫情持續嚴峻， 有市民聽聞當局推出全民檢測時須「禁足」的消息後到超巿搶購，創新及科技局局長薛永恒指出，巿民接受資訊後應思考其可能性，強調 政府會有序發放防疫抗疫資訊，又形容關閉 「安心出行」的「感染風險通知」可將 檢測資源投放在最關鍵的地方。

昨日（28日）全港多間超級市場食品被搶購一空。薛永恒今日（1日）在電台節目表示， 當局會盡力統一發放資訊，呼籲 聽到任何可能影響日常生活的消息時或會緊張，但應該靜心「等一等、 想一想 」，自行作出判斷，又指部分消息是幾乎沒有可能，呼籲市民毋須緊張，在越困難的時期就越要齊心抗疫，配合衞生當局的建議及要求，減少質疑政府的防疫手段。

至於「安心出行」應用程式暫停發放確診者曾到過相關處所的「感染風險通知」，薛永恒解釋， 昨日新增逾3萬人確診 ， 患者所到之處 眾多，當局希望將 珍貴檢測資源用在對抗疫情最關鍵的地方，故有此 做法，形容 是非常時期非常手段。

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責任編輯：陳麗娜



