【家族榮耀】楊茜堯角色黑化成終極奸角？　耀祖車禍身亡甄芯為權力見死不救

▲ 楊茜堯角色逐漸黑化，成為終極奸角。

TVB劇集《家族榮耀》已播映至中段，隨著劇情推進，楊茜堯所演的「甄芯」日漸黑化，今晚（3月1日）播映的《家族榮耀》講述耀祖於車禍裡身亡，原來同車的甄芯心生奸計，為了鞏固自己在馬氏的權力，既然連夫婿也不救，女人為上位真的心狠手辣！

昨晚（2月28日）的《家族榮耀》講述黃浩然所演的耀祖於車上向甄芯（楊茜堯飾）提出離婚，忽然車輛突然爆炸起來，最終只有甄芯逃出。

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警方調查耀祖死因

而今晚播映的第17集講述耀祖（黃浩然飾）身亡，甄芯（楊茜堯飾）早產，而警方就耀祖的死因作出調查，更向眾人落口供，洛儀（李彩樺飾）害怕是自己間接害死耀祖。

另外，彩薇（熊黛林飾）曾看到展鴻（張智霖飾）蓋上耀祖車子的引擎蓋，加上耀祖曾說展鴻信不過，令耀堂（羅子溢飾）懷疑車禍與展鴻有關。

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JoJo失足摔死

展鴻因而被撤銷所有工作，被世宏（于洋飾）要求放長假，他往探望甄芯，期間甄芯憶起當日車禍情形，原來甄芯被耀祖發現傷害了小三Mandy（劉悅 飾）及女兒JoJo，令二人跌落山身亡。

耀祖跟甄芯爭論下發生車禍，原本甄芯想救耀祖，但想起他手握其害死女兒證據，最後掉低壓於車廂中的耀阿祖，自己一人逃離現場。

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至於明晚播映的第18集，講述甄芯以完成耀祖的心願為由，重新接手新鐵路線總站那塊地的項目，另外愛歡（陳曼娜飾）讓啟禮（艾威飾）去找孫女JoJo回來，得知她在馬來西亞失足摔死了，傷心不已。

另外，展鴻跟甄芯相約於酒吧見面，甄芯憶起婚前於此酒吧跟展鴻相遇，更親吻起來，親吻一刻更被「捕捉」，寶麗來照片被貼於酒吧相架上。