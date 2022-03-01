【DSE2022】考評局指專家正研究更精細成績分級　或要求考生拍照記錄快速測試結果

▲ 考評局公開考試總監麥勁生。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，中學文憑試（DSE）將由1個月壓縮至3周完成，當局已於5月及6月準備兩個後備考期，最遲4月初確定開考日期。考評局表示，每場考試前考生均須做快速測試（詳情即看：【下一頁】）考評局公開考試總監麥勁生今日（1日）表示，若文憑試最終要取消，將根據考生校內成績及學校過往表現等評估成績，考評專家亦正研究可否更精細分級。

麥勁生今早在電台節目中表示，根據目前的推算考生成績的評審機制，會考慮考生模擬試校內成績、學往過往表現等一籃子因素，最多只可獲得5級，換言之若文憑試取消，全港考生最高只獲得5級。麥勁生說，考評專家正研究可否更精細分級。

對於有學校可能應疫情而未考模擬試，麥勁生指出，考生考模擬試時已經完成所有課程，會較理想，都若沒有模擬試，當局亦會考慮中六上學期考試，甚至中五考試。

因應第五波疫情，考評局要求考生每場考試前均要進行快速測試，被問到會如何確保考生申報的資料準確，麥勁生說，過去兩年學生都是自行申報體溫，運作期間沒有太大問題，目前正考慮要求考生進行快測後拍照留低紀錄。至於會否在每個考場外檢查其快測結果，麥勁生指出，進考場前已經有很多其他「準備功夫」，包括檢查體溫、交健康申報、核對考生身份等，亦要考慮學校是否有足夠人手應付，目前未有相關安排，會與學校保持溝通。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴