  • 25°C
香港時間 : 2022301日 (週二) 14:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE2022】考評局指專家正研究更精細成績分級　或要求考生拍照記錄快速測試結果

社會 11:47 2022/03/01

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

考評局公開考試總監麥勁生。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，中學文憑試（DSE）將由1個月壓縮至3周完成，當局已於5月及6月準備兩個後備考期，最遲4月初確定開考日期。考評局表示，每場考試前考生均須做快速測試（詳情即看：【下一頁】）考評局公開考試總監麥勁生今日（1日）表示，若文憑試最終要取消，將根據考生校內成績及學校過往表現等評估成績，考評專家亦正研究可否更精細分級。

麥勁生今早在電台節目中表示，根據目前的推算考生成績的評審機制，會考慮考生模擬試校內成績、學往過往表現等一籃子因素，最多只可獲得5級，換言之若文憑試取消，全港考生最高只獲得5級。麥勁生說，考評專家正研究可否更精細分級。

對於有學校可能應疫情而未考模擬試，麥勁生指出，考生考模擬試時已經完成所有課程，會較理想，都若沒有模擬試，當局亦會考慮中六上學期考試，甚至中五考試。

因應第五波疫情，考評局要求考生每場考試前均要進行快速測試，被問到會如何確保考生申報的資料準確，麥勁生說，過去兩年學生都是自行申報體溫，運作期間沒有太大問題，目前正考慮要求考生進行快測後拍照留低紀錄。至於會否在每個考場外檢查其快測結果，麥勁生指出，進考場前已經有很多其他「準備功夫」，包括檢查體溫、交健康申報、核對考生身份等，亦要考慮學校是否有足夠人手應付，目前未有相關安排，會與學校保持溝通。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。              立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【DSE2022】應屆考生稱壓縮考期釀巨大心理壓力　憂若失手趕不及調整心態
20:55 2022/02/28
【DSE2022】應屆考生稱壓縮考期釀巨大心理壓力　憂若失手趕不及調整心態
【指定診所】5間新增指定診所今起啟用　一文看清14間指定診所名單【附預約電話】
今日 10:29
【指定診所】5間新增指定診所今起啟用　一文看清14間指定診所名單【附預約電話】
【封區檢測】青衣青俊苑俊豪閣完成強檢　未發現有人未進行檢測【不斷更新】
今日 13:56
【封區檢測】青衣青俊苑俊豪閣完成強檢　未發現有人未進行檢測【不斷更新】

你可能感興趣

【DSE2022】應屆考生稱壓縮考期釀巨大心理壓力　憂若失手趕不及調整心態
20:55 2022/02/28
【DSE2022】應屆考生稱壓縮考期釀巨大心理壓力　憂若失手趕不及調整心態
【指定診所】5間新增指定診所今起啟用　一文看清14間指定診所名單【附預約電話】
今日 10:29
【指定診所】5間新增指定診所今起啟用　一文看清14間指定診所名單【附預約電話】
【封區檢測】青衣青俊苑俊豪閣完成強檢　未發現有人未進行檢測【不斷更新】
今日 13:56
【封區檢測】青衣青俊苑俊豪閣完成強檢　未發現有人未進行檢測【不斷更新】
疫情 學校 DSE 中學

最高瀏覽

【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
17:56 2022/02/28
【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
【快速測試】核酸檢測呈陽性網上登記教學　5分鐘極速完成申報表格
13:12 2022/02/28
【快速測試】核酸檢測呈陽性網上登記教學　5分鐘極速完成申報表格
【大義滅親】太太公開錄音舉證梅啟明惡行　梅啟明向病榻中梅媽要錢：我應份攞嘅！
10:50 2022/02/28
【大義滅親】太太公開錄音舉證梅啟明惡行　梅啟明向病榻中梅媽要錢：我應份攞嘅！