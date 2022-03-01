【居家抗疫】衣物殺菌大作戰　學習正確洗衣乾衣方法　為全家健康把關

疫情沒完沒了，即使長期留家抗疫，總有外出添置日用品的時候，一不小心就會將病菌帶回家。早前香港大學醫學院公共衛生學院有研究發現，Omicron病毒可以在衣物存活達48小時之久，因此必須做好衣物清潔，切勿讓細菌有機可乘！到底坊間盛行的洗衣乾衣方法是不是真的有效殺菌消毒呢？讓我們為大家逐一分析拆解！



1.太陽晾曬最能殺菌？

太陽光中的紫外線具有殺菌消毒作用，因此在陽光下晾曬衣物能起到殺菌的效果。但是居住環境所限，要在室外晾衣，令其受太陽直曬非常困難；加上香港天氣潮濕多雨，濕度高達90%或以上也是常事，衣物往往晾足數天仍未乾透，散發難聞「噏」味，更有可能滋生細菌及致敏原，所以太陽晾曬不是最佳的乾衣方法！！

2.衣物消毒液可徹底殺菌？

很多人以為在洗衣時添加大量衣物消毒液，就能徹底殺菌，其實大錯特錯！衣物消毒液的化學成分不但有機會造成皮膚過敏，假如沒有定期清洗洗衣機，當中的細菌甚至比座廁還要多，洗衫分分鐘造成二次污染，無法消毒之餘更愈洗愈污糟！



3. 蒸氣掛熨機一熨即可殺菌？

衣服穿一天即可沾上高達400萬的細菌，近來不少人在回家後使用蒸氣掛熨機殺死衣物上的細菌，事實上細菌病毒有機會隨蒸氣從衣服表面散落至家居各處。想要杜絕病菌入侵家中，還是先妥善清洗衣物更為實際！

4. 乾衣機有效高溫殺菌？

根據《新型冠狀病毒感染肺炎防護讀本》指引，高溫能有效殺死新型冠狀病毒，乾衣機正能以高溫徹底殺死衣物細菌，穿得更安心！不過傳統電動排氣式乾衣機乾衣往往需要花數小時，而電動冷凝式乾衣機則價錢昂貴，動輒過萬元。相比之下，由日本製造的TGC煤氣乾衣機絕對是高性價比的乾衣方法，售價介乎3-4千元，同時只需45分鐘即可烘乾4公斤衣物，快捷方便又節省能源，更不佔用屋內空間晾衫，無畏回南天！



TGC煤氣乾衣機以80⁰C高溫烘乾衣物，乾衣同時為衣物消毒，有效消滅包括大腸桿菌、金黃葡萄球菌、霉菌三類常見的家居細菌+，以及99.9%最常引起過敏的塵蟎（包括其糞便和屍體）#。連毛公仔、咕𠱸及床單等難以乾透的物品均可一併徹底烘乾兼消毒，比自然風乾及太陽晾曬更方便、衛生，絕對是抗疫期間最佳的乾衣方法！

▲ TGC 煤氣乾衣機備有特大乾衣鼓及創新的內置智能衣物濕度感應，自動調較乾衣時間，確保衣物無菌柔順。

抗疫期間消費更要精打細算，即日起至2022年5月15日或之前選購全線TGC煤氣乾衣機均可享春日限時減$400現金折扣優惠，更尊享免費升級三重限時禮遇：



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+ 經第三方檢測認證機構測試，以煤氣乾衣機完成「一般衣物」的乾衣程序，較一般自然風乾晾曬的乾衣方法更能有效殺滅包括大腸肝菌、金黃葡萄球菌及霉菌三種常見的家居細菌。測試報告Intertek: HKGT04723198 (01/2018)

# 經第三方檢測認證機構測試，以煤氣乾衣機完成60分鐘的乾衣程序，能殺滅99.9%塵蟎。測試報告廣東省微生物分析檢測中心: 2017FM02031R01 (04/2017)

（特約）