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【菜檔變陣】疫下酒樓食肆停業 菜檔變陣賣「碎菜」$30一大包

親子 14:28 2022/03/01

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網民發現有菜檔售賣一包包碎上菜。

自有「小禁足」消息流出後，不少超市及街市的食物一掃而空，市民紛紛搶購食物防疫。近日，有網民發現有菜檔賣「碎上菜」，售賣一包包的碎菜，被不少網民懷疑是因不少食肆停業而未能交貨的餐廳貨。

有網民於Facebook群組「大埔 TAI PO」發文指，有菜檔售賣一包包碎菜！雖然菜檔有「完整蔬菜」購買，但卻有不少包裝好的碎蔬菜，包括紅蘿蔔，南瓜及其他蔬菜等，以價格$30、$50一包售出。

帖文一出，引起不少網民留言，紛紛認為「碎上」的菜是「用嚟交貨俾食店」，因不少餐廳及酒樓停業，唯有放出菜市場售賣。

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有人大讚「正喎唔洗切，有時斬南瓜斬到手痛」、「幾方便」、「幫手切埋」，亦有人擔心蔬菜不夠新鮮「咁樣仲多菌」，「d茄子氧化緊啦」。

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記者：蕭雅文

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