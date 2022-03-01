【疫下飲食】攝取足夠維他命D可調節免疫力 營養師推介5款食物增強抵抗力

▲ 攝取足夠維他命D可調節免疫力 ，營養師推介5款食物增強抵抗力。

近日，跟戰友會面時，話題少不免跟疫情拉上關係，畢竟，疫情事實上正嚴重影響生活。

戰友碧琪育有兩名孩子，家中還有年邁的母親。這天來覆磅，她輕了兩磅多，我稱讚她：「還不錯，缺乏運動下，仍有這個成績。」她歎氣道：「我相信這是壓力瘦，每天就是憂心着疫情，又要處理小朋友的網課。」

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「疫情期間，我們也提供視像或電話遙距跟進，可以減少外出。」見她憂心忡忡，我建議道。

她說：「我知道，但來這裏是我的避難所，也是我喘息的時間。」

我點頭說：「完全明白。」

「我聽聞維他命D對預防新冠肺炎有幫助，對嗎？」她問。

「我也看過相關報告，研究發現，維他命D不足，會增加確診及重症風險，可是仍未有充分數據顯示，我們吃更多的維他命D，可以減低染疫的機會。不過，維他命D的確能調節免疫力、減低炎症的可能，所以我們也需要確保攝取足夠。在平常的日子，有日光的時候，面部和雙手接觸陽光十五至二十分鐘，已經足夠；若足不出戶，特別是長者或小朋友，便要依靠食物獲得所需的維他命D。」我一邊說，她一邊用心地筆錄。

我繼續提出建議：「奶類製品、深海魚和蛋黃等，是較豐富的維他命D來源，你可以放心，每三安士即八十五克的熟三文魚，已經滿足七成的每天所需。我記得你媽媽是茹素的，那麼，便要依靠添加維他命D的植物奶或粟米片。而植物來源中，白蘑菇是最佳的幫手，每半碗已滿足四成六的需求。」

她靈機一觸：「好！今晚就煎三文魚給小朋友，用植物奶做蘑菇湯給媽媽。」

「你這位媽媽真偉大，努力加油。」我笑着鼓勵她。

文章刊登《經濟日報》，原題是：「疫情下的陽光」

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