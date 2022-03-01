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【放寬入境】日本3月起放寬口岸防疫措施 　指定地區已打3針免隔離

社會 12:32 2022/03/01

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日本3月起放寬口岸防疫措施。（iStock圖片）

日本將於3月起放寬入境限制措施，部分國家及地區入境人士完成接種3劑新冠疫苗可免隔離，如入境者在隔離3天後得出陰性結果，就可結束隔離。

日媒報道，允許非觀光目的外國人入境，包括商務客、留學生等，由公司或團體完成網上申請；每日入境人數亦會上限亦會由3,500名增加至5,000名。

隔離限制方面，來自新冠肺炎疫情蔓延國家或地區的旅客及完成2劑疫苗的人士，隔離日數將縮減至3天，在第3天進行病毒檢測並呈陰性結果，即可結束隔離。而來自低風險的指定國家及地區人士，完成接種3針疫苗後可豁免隔離，如美國、中國、澳大利亞、西班牙、泰國等逾百個國家和地區的入境人員將免除觀察期。

新入境的外國人需要由接納企業等在政府網站上提交申請。外國人要向駐外領事館提交已受理證明才能獲得簽證。

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記者：余思嵐

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