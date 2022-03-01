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【Netflix劇集】《少年法庭》改編韓國學童殘殺案　27歲李妍反串未成年犯震懾網民

娛樂 13:09 2022/03/01

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Netflix劇集《少年法庭》上架即受注目。

Netflix今年多部原創韓劇如《殭屍校園》、《三十九》、《氣象廳的人們》都引來話題，本周最新上架的《少年法庭》，以真實的少年犯罪案件作改編，甫推出即惹關注，其中第一集改編「2017年仁川國小女童分屍案」，大尺度劇情衝擊觀眾。

《少年法庭》的賣點，除了有影后級的實力派女星金惠秀，飾演冷酷無情的法官，而劇集每個單元都取材自韓國的真實少年犯案件，也大大增加了吸引力。

影后金惠秀坐鎮《少年法庭》。

少年犯殘殺女童

第一集講述「延和國小學童凶殺案」，由一名13歲少年拿著行兇斧頭，去到警局並自首承認殺人展開序幕。此為改編自2017年仁川國小女童分屍案事件，當時兩位少女利用手機去誘拐女童，殺人行兇後更互傳訊息，討論犯案細節，更公然分享「她的手指漂亮嗎」、「還活著嗎」、「把她屍體一部份留給我」等對話，事件震驚韓國社會。

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劇集中則改寫成由13歲少年犯策劃謀殺小童，而更令觀眾震撼，是飾演少年罪犯的演員，實則是已27歲的女星李妍所扮演，天生童顏的李妍，形象中性，反串飾演13歲少年不但沒有違和感，更以演技來震懾觀眾，多個庭上險沉冷笑表情令人留下深刻印象。

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李妍在2019年出道參演劇集及電影，去年在Netflix原創劇《D.P：逃兵追緝令》中，飾演丁海寅的妹妹，當時仍是少女模樣，因此今次在《少年法庭》令不少網民認不出，有人留言為何要找女生反串少年犯，也有解釋若同齡演員未必演到這種層次的戲，但找男演員來演13歲也不容易，反而用女演員更易接受。

而《少年法庭》現時在韓國被列作18歲以下禁止觀看，因為劇中有大尺度描寫殺人案的經過，包括少年犯將女童的屍塊丟在大樓樓頂，而在現實中，當時犯案少年因未滿14歲，最後也因年紀而免於刑責，掀起各界輿論討論。

撰文 : TOPick柴犬出動

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