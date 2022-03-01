【確診病假】清潔工確診快測陽性欲請假　工頭要求上班：病徵輕微沒核酸檢測不作準

▲ 垃圾站清潔工陸續確診，工友自費做快速測試呈陽性請假被拒，工頭認為病徵輕微，而且沒做核酸檢測不能作準。

第五波疫情來襲，確診數字急增，除了醫護，清潔工同樣每天處於高風險環境工作，謹守崗位，為全港市民服務。最近有非牟利機構聯絡一名清潔工時，得知每個垃圾站也有工友確診，並須自費買快速測試劑。數日後，該清潔工亦被傳染，聲沙喉痛欲請假，惟仍被工頭要求繼續上班，稱病徵輕微，沒核酸檢測不能作準，令她甚無助。

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清潔工須自費買快速測試劑

本港非牟利基督教機構新福事工協會「關懷貧窮學校」轄下的「拾平台」致力關懷拾荒群體。近日「拾平台」在其facebook專頁發文指，一名拾荒者轉職做清潔工的女士，早前他們致電對方時，得知她身邊有兩位同事已確診，甚至每個垃圾站也有一定數目的工友確診了。

該名女士為此感憂慮，而且公司沒給工友任何支援。「拾平台」表示：

（她）擔心不知道何時會輪到自己，我們嘗試問她有沒有每天做快速檢測？判頭有沒有提供檢測包？街坊告訴我們檢測包是自行購買的，公司並沒有提供過。

「拾平台」向相關工會請教，了解是否各區清潔工也遭受同樣的對待。結果發現，大部份外判清潔公司也沒向工友提供檢測包。「拾平台」認為，三月的全民檢測措施即將推行，而工友每天要確保沒確診才可安心工作，因此外判清潔公司必須向工友提供檢測包，這是責無旁貸的。

▲ 清潔工友須自費買快速測試劑，外判公司並不提供。（圖片獲「新福事工協會–拾平台」授權轉載）

判頭要求確診工友繼續上班

然而，事與願違。該名女清潔工向「拾平台」表示，最荒誕的是明知工友確診了，病徵明顯出現，還要求確診工友上班，沒有理會繼續開工的傳染風險。

相關工會亦向「拾平台」解釋清潔工陸續的原因。

其中原因是他們一起休息吃飯的地方有可能成為病菌的溫床，空間侷促和空氣不流通，導致工友集體感染。

「拾平台」認為，清潔工友兩年來一直默默面對風險，如今爆發第五波疫情，更是首當其衝容易傳染的群體。

即使工友會戴備口罩手套和面罩，面對包括市民與確診者的廢棄物混成一團，再多的防疫措施都難逃病毒的高傳染性。

工頭：輕微病徵「沒核酸檢測不能作準」

數日後，該名女清潔工致電「拾平台」求助，稱感到不適，在家做快速測試時呈陽性，被確診的工友傳染了。惟工頭仍要求她繼續上班，稱沒甚麼問題，並不承認其測試結果，令她擔心如此下去，可能令所有工友也染疫。

她告訴工頭她已確診後，工頭仍然要求她上班，那工頭的解釋是街坊只是有輕微病徵，像普通傷風感冒，沒有大問題可繼續上班，還沒有出核酸檢測不能作準。 街坊已感到很不舒服聲沙喉嚨痛，擔心上班會感染到其他人，但因為工頭不准她因確診而曠工，她告訴我們不知道怎算好。

幸而，最終她獲一名公司高層職員批准放假休息。「拾平台」指出，疫情失控，清潔工友所接收到的防疫資訊貧乏，物資上或情緒上的支援更是捉襟見肘，盼大眾抗疫時亦關注這群默默服務市民的工友。

內容獲「新福事工協會–拾平台」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣