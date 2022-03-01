【抗疫藥物】默沙東新冠口服藥抵港 可防患者惡化成重症醫管局正洽購

▲ 默沙東新冠口服藥可防患者惡化成重症，醫管局正洽購。

本港第五波新冠肺炎疫情一發不可收拾，長者和小童更是首當其衝，情況不妙， 未接種疫苗的長者和小童要盡快接種了。除疫苗外，一個地方整體的傳染病預防及控制計劃，醫院及診所能儲備足夠和有效的藥物治療同樣是防疫的另一關鍵因素。

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治療新冠肺炎藥物中，大家比較熟悉應是由抗疫初期已聽到的瑞德西韋(Remdesivir) 。此款抗病毒藥物屬靜脈注射，需要的劑量因人而異，在第五波前只會在一些出現嚴重新冠肺炎病情的患者身上使用。此藥物價錢並不便宜，每個療程需過萬元；副作用有嚴重過敏、肝酵素上升，這是令人憂慮的。現時本港大部份輕症住院患者如出現發燒、喉痛、發炎、肚瀉等，院方均是以抑制病徵為主要治療方案，並在醫院或隔離設施休養，讓病毒自然消退。 在第五波疫情前，每日確診數字徘徊在單位數至數十宗內，最高峰的第三、四波亦只是百多宗，上述方法是可行的。但現時每日數千至到萬宗的確診數字，以上的應對方法已無法應付。

幸好國際上除了繼續研發對抗變種的第二代疫苗外，針對新冠肺炎的口服治療藥物也有新的突破。默沙東和輝瑞兩家藥廠同時宣布成功研發適合居家治療使用，可防止輕症和中度風險的新冠患者演變成重症，從而減低死亡率。默沙東在2021 年11月份首先得到英國授權緊急使用，成為全球第一隻獲批的新冠肺炎口服藥物；及後兩家藥廠也於同年12月份獲得美國食品藥品監督管理局FDA批核作緊急使用。兩款藥物所針對的病人群組類近，藥效則不同，安全性也有差別。參考外國使用的情況，醫生會考慮不同患者的病歷記錄來決定處方。

現時香港醫管局與藥廠正洽談購買此兩款藥物，其中默沙東的口服藥已經抵港，並會分發到不同公院使用。由於此藥不用靜脈注射吊針，加上副作用較輕微，如腹瀉、肌肉痛等；也可加速病毒消退，所以估計會縮短病患者佔用病房的時間，加快病床流轉量，減輕醫護人員照顧病患的壓力。相較之前幾波疫情，今波每日均較多年長老弱者死亡。面對每日過萬，甚或有專家認為可達十數萬的確診數字，情況叫人憂慮，但相信隨着治療新冠口服藥的使用，高風險群組的確診者若初期服用，可盡量減低演變成重症的機會或死亡風險，居家或處於隔離設施的患者也能受惠。這可能是未來有效控制疫情的管理策略之一。

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