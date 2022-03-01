【SEN兒童】12歲嚴重自閉兒恐懼檢測撩鼻極力反抗　港媽心痛︰他們是被忽略的一群

▲ 有港媽分享，其12歲患有嚴重自閉症的兒子恐懼檢測，撩鼻時極力反抗。

第五波疫情持續，市民居家抗疫，家長與孩子困獸鬥不容易，照顧有特殊教育需要（SEN）的兒童壓力更大。有港媽於社交媒體投稿，其12歲患有嚴重自閉症的兒子不懂說話，早前進行新冠病毒檢測，「撩鼻」時極力反抗。媽媽不忍心，也慨嘆SEN小朋友總是被忽略的一群。

形容檢測是一場惡夢

該名媽媽在faccebook專頁「生仔要考牌系列」投稿表示，今年12歲的兒子患有嚴重自閉症，不懂說話。兒子平時看醫生，要他張開口檢查也很困難。早前他們居住的大廈需進行強檢，媽媽形容「真係一場惡夢」︰

撩鼻唔係想像中咁易，因為小兒已大個了，佢好大力，所以撩鼻時撩到兩個鼻孔流晒血，仲要佢張開口。

媽媽對兒子的反應感到憂慮，「嚟緊話要三次全民檢測，其實政府有冇諗過特殊小朋友嘅需要呢？」她指部分SEN小朋友反抗力極大，家長及老師們已經開始擔心，慨嘆「佢哋永遠都係被忽略感受嘅一群」。她知道疫情下小朋友和家長都很辛苦，但她表明不會放棄兒子，無論幾辛苦都會撐落去，也勉勵一眾家長加油。

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網民分享3歲SEN兒抽血經歷

網民留言為媽媽與兒子加油，有感媽媽和小朋友都辛苦了。有網民提出，「依家快測有口含式，唔知幫唔幫到你？」、「係咪可以驗大便？」。此外，有家長分享SEN兒子的抽血經歷，「上次我仔抽血，要三個大人先OK，而佢只係3歲SEN」，她聽到要全民檢測同樣擔心。

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳