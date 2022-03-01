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【強檢禁足】全民強檢「小禁足」 港交所不停市 　消息：有幾類活動不受影響

社會 12:44 2022/03/01

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市民昨日觀看行政長官林鄭月娥新聞片段。（譚以諾攝）

本地疫情持續惡化，昨錄34,466宗確診再創單日新高，特首林鄭月娥首次表示，仍在評估本月全民檢測期間，市民是否需要禁足，但要認真評估限制市民外出程度，如提供必要及緊急服務人士，是不能禁足。

消息指，政府研究以「小禁足」配合，港府正研究在本月三次強檢時，只在首次強檢期間，實施「小禁足」，為期4或8天，視乎強檢所需日數，但「小禁足」期間，市民外出購買必須用品，包括食物，將獲豁免。

據知，「全民小禁足」加上關閉相當部分的場所，以大減市面上人流，但全民強檢期間市民仍可外出購買必需品，如食物及藥物等。

據本報獲悉，港府認為，若要實施某程度禁足，不少場所或需關閉，而香港是國際金融中心，股市必須保持運作暢順，不會停市；換言之，港交所不會停止運作。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在28日指，部門正密鑼緊鼓籌備全民檢測，倘市民於檢測期間持續外出，或令確診個案走出社區，成效大減，相信政府於法例上會有措施安排市民留家，惟詳情需有待公布。

醫護警員等緊急工作 可獲豁免

他又透露，全民檢測將參考內地經驗，短時間內為所有市民檢測，不會持續幾周，可能連續數天做幾次，實際操作有待研究，如發現陽性個案，患者要視乎情況留家隔離、入院或進入社區隔離設施，其家人亦需留家，即使檢測陰性也要作幾次檢測，其間如無必要，不應離開居所，但市民購買食物、求醫或獲豁免，醫護、警員等緊急工作，亦可獲豁免。

林鄭昨在深圳灣口岸，迎接來港的第三批內地援港專家組，包括國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年。林鄭表示，3月的全民強制檢測最大目標是清零，要徹底、快速、有序，及有效。她直言，專家都認為要做到更有效徹底，最好是市民能停下來，未有陰性結果前不要移動，但全民檢測涉及整個社會，需要認真評估，究竟所謂限制市民外出程度是怎樣？因很多人一定要出外才能服務，單是公務員也數以萬計，因此要提供必要及緊急服務的人，是不能禁足。

或不按身份證推 改同住家庭

至於全民檢測方法，她透露正調整中，因公共衞生角度而言，家居感染比率很高，同住的家人感染風險大，故可能同住家庭一起去檢測會較好，而非原先的按出生年份。

被問到近日不少市民搶購食物等必需品，政府是否有封城計劃？林鄭回應指，市民要保持冷靜，網上許多傳聞，政府會第一時間澄清，而傳聞包括不會有新鮮食物來港，這都是謠傳，目前貨物輸港保持順暢，不論空運或陸運。

林鄭昨日也發表長8分鐘的視像講話，表明病毒擴散速度快，已遠超港府自身可處理的能力，在中央堅強後盾支持下，會切實負起主體責任，動員一切可動員力量和資源，採取一切必要措施，確保市民生命安全和身體健康，以及社會大局穩定。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳宛彤、林曉君

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