【隔離設施】青衣社區隔離設施今日首日運作　李家超形容工程是標誌性一個奇蹟

▲ 青衣社區隔離設施今日首日運作，李家超相信有一定數量人士入住。（資料圖片）

政府早前宣布，將在多個地點興建臨時社區隔離及治療設施，當中由中央援建位於青衣的社區隔離設施上星期動工，今日（1日）正式投入服務，政務司司長李家超表示，青衣社區隔離設施今日首日運作，由民安隊及紀律部隊作日常管理，相信今日隔離設施會接受第一批隔離人士。

李家超今日到剛峻工的青衣社區隔離設施視察，他指青衣社區隔離設施只用了約一個星期建成，他形容工程是標誌性、一個奇蹟，青衣社區隔離設施預計可提供3.900張病床。至於，社區隔離設施內部分須共用，他指公立醫院及亞洲博覽館隔離設施則有同樣做法。

李家超表示，隔離設施由民安隊及紀律部隊作日常管理，相信今日隔離設施會接受第一批隔離人士，惟實際仍有幾方面須操作，包括要說服市民入住，需要時間，整體資源方面亦需投入運送到青衣，不過相信有一定數量人士入住。

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記者：李榮忠