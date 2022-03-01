【上樓門檻】房委會公屋下年度入息限額擬不變　住戶資產限額加2.5%

▲ 房委會完成檢討2022/23年度出租公屋的入息及資產限額。（資料圖片）

房委會已經檢討2022/23年度出租公屋資產及入息限額，建議按通脹幅度調高各住戶人數的資產限額，較2021/22年度上升2.5%。至於2022/23年度的公屋入息限額，就建議凍結在現行水平。

房委會解釋，因應前所未有的疫情帶來經濟衝擊，在計算2022/23年度公屋入息限額時，或需特別考慮，尤其是作為公屋目標群組的低收入家庭，生計受到嚴重影響，由於情況特殊，房委會建議將所有家庭人數住戶的入息限額，凍結在現行水平不變。至於「富戶政策」的入息和資產限額，也維持不變。

而資產限額方面，就建議按甲類消費物價指數的過去一年變動作出調整，即把公屋資產限額上調2.5%。房委會相信，全港約17.4萬個私樓非業主戶，將符合公屋入息資格。

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記者：吳卓峰