  • 25°C
香港時間 : 2022301日 (週二) 14:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上樓門檻】房委會公屋下年度入息限額擬不變　住戶資產限額加2.5%

社會 12:49 2022/03/01

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

房委會完成檢討2022/23年度出租公屋的入息及資產限額。（資料圖片）

房委會已經檢討2022/23年度出租公屋資產及入息限額，建議按通脹幅度調高各住戶人數的資產限額，較2021/22年度上升2.5%。至於2022/23年度的公屋入息限額，就建議凍結在現行水平。

房委會解釋，因應前所未有的疫情帶來經濟衝擊，在計算2022/23年度公屋入息限額時，或需特別考慮，尤其是作為公屋目標群組的低收入家庭，生計受到嚴重影響，由於情況特殊，房委會建議將所有家庭人數住戶的入息限額，凍結在現行水平不變。至於「富戶政策」的入息和資產限額，也維持不變。

而資產限額方面，就建議按甲類消費物價指數的過去一年變動作出調整，即把公屋資產限額上調2.5%。房委會相信，全港約17.4萬個私樓非業主戶，將符合公屋入息資格。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰

相關文章

【強檢禁足】全民強檢「小禁足」 港交所不停市 　消息：有幾類活動不受影響
今日 12:44
【強檢禁足】全民強檢「小禁足」 港交所不停市 　消息：有幾類活動不受影響
【隔離設施】青衣社區隔離設施今日首日運作　李家超形容工程是標誌性一個奇蹟
今日 12:48
【隔離設施】青衣社區隔離設施今日首日運作　李家超形容工程是標誌性一個奇蹟
【放寬入境】日本3月起放寬口岸防疫措施 　指定地區已打3針免隔離
今日 12:32
【放寬入境】日本3月起放寬口岸防疫措施 　指定地區已打3針免隔離

你可能感興趣

【強檢禁足】全民強檢「小禁足」 港交所不停市 　消息：有幾類活動不受影響
今日 12:44
【強檢禁足】全民強檢「小禁足」 港交所不停市 　消息：有幾類活動不受影響
【隔離設施】青衣社區隔離設施今日首日運作　李家超形容工程是標誌性一個奇蹟
今日 12:48
【隔離設施】青衣社區隔離設施今日首日運作　李家超形容工程是標誌性一個奇蹟
【放寬入境】日本3月起放寬口岸防疫措施 　指定地區已打3針免隔離
今日 12:32
【放寬入境】日本3月起放寬口岸防疫措施 　指定地區已打3針免隔離
房委會 經濟 疫情 公屋 甲類消費物價指數 通脹

最高瀏覽

【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
17:56 2022/02/28
【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
【快速測試】核酸檢測呈陽性網上登記教學　5分鐘極速完成申報表格
13:12 2022/02/28
【快速測試】核酸檢測呈陽性網上登記教學　5分鐘極速完成申報表格
【大義滅親】太太公開錄音舉證梅啟明惡行　梅啟明向病榻中梅媽要錢：我應份攞嘅！
10:50 2022/02/28
【大義滅親】太太公開錄音舉證梅啟明惡行　梅啟明向病榻中梅媽要錢：我應份攞嘅！