【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間 12間分店下午3時關門
社會 12:58 2022/03/01
本港第五波疫情嚴重，繼萬寧今日起調整分店營業時間，百佳超市亦公布考慮現時疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全，繼續為顧客提供服務，全線百佳營業時間調整，12間分店只開半日，最早在下午3時關門，百佳超市最新營業時間【按此】
政府派發檢測包涉及７個品牌，即看圖：
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另外，萬寧周一亦在在社交網站宣布，基於現時疫情最新發展，以及保障客人、店員及送貨員健康安全，由3月1日起53間分店舖將暫時停止營業，直至另行通告，佔全線約350間店舖七分之一。另外，38間分店將暫停提供網購店取服務，直至另行通知。詳情請見【下一頁】
本港疫情瀕臨失控，政府密鑼緊鼓籌備全民強制檢測，並研究以「小禁足」配合。消息指，港府正研究在本月三次強檢時，只在首次強檢期間，實施「小禁足」，為期4或8天，視乎強檢所需日數，但「小禁足」期間，市民外出購買必須用品，包括食物，將獲豁免。詳情即看：【下一頁】
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責任編輯：陳正怡