【第五波疫情】孔繁毅指疫情未見頂　若9日內可完成全民檢測市民毋須禁足　

▲ 孔繁毅。（資料圖片）

本港昨日新增34,466宗確診個案，再創新高。政府新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日（1日）表示，第五波疫情估計於3月中達最高峰，如政府計劃3月內要進行全民檢測，關鍵要做好發現病人後的隔離安排。他又說，如果全民檢測於短時間內完成，市民毋須禁足。

孔繁毅今早於電台節目中表示，估計今波疫情仍未見頂，確診數字最後或有幾十萬至一百萬。孔繁毅早前曾表示，疫情顛峰時期不適合實施全民檢測，他今日再解釋，推行全民檢測後關鍵是做好後續的隔離措施，如當局在檢測中發現數十萬確診者，部分人剛病發、部分接近復原，要如何安排隔離措施、運送病人等，均十分困難，最終可能要市民以家庭為單位，留在家中隔離。

他認為，推行全民檢測較好的時機，為疫情剛爆發，或開始回落之時。至於強檢期間是否需要配合禁足令，孔繁毅認為，禁足會影響商業活動等，如當局在很短時間，即9日內完成3次檢測，就毋須禁足。

孔繁毅又指出，目前當務之急是推高長者，尤其是院舍內長者的接種率，他指出醫管局的死亡數據顯示，不論已接種3針或1針，已接種疫苗的人士死亡率，均遠比沒有接種疫苗人士低。

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記者：黃悅晴