【健康呈報】公司將員工呈報確診者關係資料廣傳　女員工不滿被揭與男友同居

▲ 有市民投訴指其公司要求員工如確診或屬密切接觸者，須自行申報多項個人資料。

本港單日確診個案衝過5萬宗，確診個案遍布不同行業、公司或機構。有機構員工向TOPick投訴，指其公司要求員工在一份Excel上自行填寫自己確診，或曾與確診者接觸的時間、關係等，有關檔案更可讓員工在電郵或通訊軟件中傳閱，質疑公司過度索取有關資料及擔心資料會被外泄的風險。私隱專員公署稱，公司應在不透露感染者的個人身份信息下通知其他員工染疫情況。

TOPick近日接獲Janny投訴，指其公司要求員工如屬確診或密切接觸者，須自行在一份Excel檔案上自行填寫有關資料，包括確診日期、與確診者關係、最後與確診人士接觸的日期等，有員工質疑侵犯個人私隱：

該份檔案會在電郵或通訊軟件中廣傳，讓受影響的員工填寫，即是所有人都見到，你咩家人、朋友或者同居男女朋友中招，即使沒有接觸的同事，都可能知道你是否全家染疫等資料。

Janny指，明白公司需要一定防疫政策，亦要確保員工沒有受感染，亦需要作一定呈報，但認為只需要提供自己是否確診、快速測試是陽性等資料予人事部便應足夠。質疑公司就健康呈報方面屬過度索取個人資料，加上資料可以供其他員工查閱而感到私隱不受保障，甚至擔心有關資料會被泄漏等。

我與男朋友染疫，我們是同居關係，好多同事都知道，不過其他部門的同事會問我，「你同男朋友一齊住呀」，事實上這些資料，我不需要向其他人交代。

究竟公司如何索取員工確診等資料，個人資料私隱專員公署回覆指，在新冠肺炎期間，若是為了保障僱員的健康，僱主收集僱員的新冠肺炎感染或感染風險情況，一般而言可被視為是為了僱主的職能有關的合法目的而收集相關資料。

署方指僱主所收集的資料對相關目的而言應該是必需的、屬足夠但不超乎適度。僱主亦應向僱員說明如何處理收集到的資料。而根據《私隱條例》保障資料第4原則，僱主應採取一切切實可行的步驟，例如把資料存放於上鎖的櫃中、對資料進行加密並僅允許獲授權人士存取資料），保障個人資料不受未獲准許的或意外的查閱、 處理、刪除、喪失或使用所影響。

至於在公布員工染疫一事方面，署方回應指，如僱員不幸感染新冠肺炎，除卻密切接觸人士，僱主可考慮在不透露感染者的個人身份信息下通知其他員工、訪客及物業管理處，例如發出告示說明有員工受感染已足夠。在大多數情況下，於告示中披露受感染僱員的名字及其個人資料會被視為不必要或不相稱。

署方指出，截至今年2月28日，私隱公署共收到7宗有關新冠肺炎僱主要求僱員提交健康資料的投訴。署方已按既定程序就相關投訴個案作出跟進，當中有2宗投訴成立，私隱公署已經立即要求有關僱主作出糾正措施及建議良好行事方式，以避免重蹈覆轍。

署方又提醒，任何人士如懷疑其個人資料私隱受到侵犯，而又能提供表面證據， 可以向私隱公署作出查詢或投訴，電話28272827或電郵至communications@pcpd.org.hk。

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記者：郭詩詩