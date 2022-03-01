【兒童打針】油尖旺舉行兒童社區接種活動　1,500名學生及家長參加

▲ 當局為學校預留3接種中心預約名額，每時段最多30人。（楊潤雄社交網站圖片）

教育局局長楊潤雄表示，為鼓勵兒童接種疫苗，楊潤雄以視像方式參加由油尖旺民政事務處主辦及油尖旺區校長會協辦的《油尖旺兒童社區接種新冠疫苗活動》，為學童打氣，指這項為期兩日的活動在旺角社區會堂舉行，共有約1,500名來自區內9間幼稚園、8間小學的學生及家長報名參加。他表示，十分支持這些地區活動，能夠體現全社會群策群力的精神，各出一分力，齊打疫苗，加強保護自己和其他人，包括兒童。

楊續指，家長除了可以自行為子女預約到各疫苗接種中心、私家醫生或診所之外，亦可透過學校作出安排，由學校聯絡醫生或經由教育局配對「疫苗資助學校外展服務」的醫生到校接種疫苗、安排新冠疫苗流動接種站到校提供外展接種服務；或使用政府的預約及接送服務，安排學生到各疫苗接種中心。

楊表示，局方已致函各學校，通知他們便利學生接種疫苗的新增安排。政府已指定三個社區疫苗接種中心，即沙田圓洲角體育館、荃灣體育館和香港中央圖書館，為學校預留名額作團體預約，每時段名額為20至30人，讓學校能更快安排學生接種疫苗，詳情即看【下一頁】。

楊潤雄呼籲，如市民欲了解當局新冠疫苗接種計劃最新消息，可瀏覽教育局網站。

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責任編輯：陳麗娜