【尖子透視】關注長者議題參與義教獲獎學金 善良女生發奮求學希望改善家庭生活

▲ Emily發奮求學，希望能改善生活。

就讀香港恒生大學供應鏈管理（榮譽）工商管理學士的陳富華（Emily），今年成為領展大學生獎學金2021/2022年度得獎者之一。愛笑的她性格開朗，擁有一顆仁善的心，也是系內的高材生。

在大學一年級時，Emily參加了學校舉辦的「順龍仁澤學義同行」服務學習獎勵及培訓計劃（VolTrekkers），透過與台灣當地大學生交流，探討兩地在長者政策上的異同，從而構思及規劃適合當地社會需要的長者服務項目，為兩地有需要的人士送上關懷。

在台灣12天的交流中，我們與臺北醫學大學學生對兩地的長者政策作出深入分析，在過程中讓我明白到做長者服務時不應只注重與長者交流，更應該留意增加一些長者友善的設施，這些都是我以往所忽略的。我們兩地學生並攜手設計了『長青園遊會』，建議政府可考慮透過歌唱表演及園遊會攤位等，讓長者和家屬在輕鬆的環境下了解更多長者政策資訊及尋求社區支援。

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在疫情前，Emily經常到老人中心與長者玩遊戲、或探訪獨居長者，

我特別關注長者議題，因為他們曾經為這個社會貢獻良多，在晚年時卻往往是被遺忘的一群，未能夠享受社會豐富的資源，因此我希望能夠略盡綿力，讓他們感受到社會對他們的關愛。

心願是在30歲前到內地長期義教

除關注長者外，Emily在中學時期開始，已定期到內地偏遠貧困山區進行義教，曾經到青海、連山等山區小學義教。

我與其他義教老師分成小組，為學生們編訂不同類型的課程，我負責教導英語及舞蹈課，便想到透過遊戲讓他們認識更多英語生字。

年紀輕輕的Emily說，心願是希望在30歲前，能夠花一至兩年時間，到內地進行長期義教。

香港學生有免費教育，但山區學生得到教育的機會少之又少，我希望透過長期義教，讓他們了解明白學習是一件有趣的事情，從而啟發他們未來爭取教育機會。

Emily當初選讀供應鏈管理課程，是對物流業前景感到樂觀。在疫情下，物流是全球其中一個增長最迅速的行業，Emily也感到幸運，曾經有機會在多間物流公司實習，而畢業後她亦有意繼續在物流行業尋找工作機會。

我在普通家庭長大，父母從事勞動工作，父母對我的期望是希望我成為一個有知識的人，我也希望爭取更多學習機會，從而改善生活質素，讓父母未來生活過得更好。

Emily在物流公司當實習生時，曾經替一名台灣客戶預訂貨運航班，但航空公司卻在收據上誤把原為台幣的金額寫成美元。幸好細心的Emily臨危不亂，馬上向資深同事匯報，並成功獨立地解決有關問題，令Emily獲得極大滿足感。

懂得分配時間成高材生

Emily在大學前絕對稱不上是高材生，香港中學文憑試（DSE）成績並不標青，歸根究底是對死記硬背興趣不大。但上大學後，一來是自己喜歡的學科，另外她認為「懂得分配時間」是在大學名列前茅的關鍵。

中學時是老師要求你何時要交作業，但大學則需要自己懂得分配時間，界定每項功課的緩急先後。

於2015年成立、今年度第7屆舉辦的「領展大學生獎學金」，以培育青少年為宗旨。於2021/22年度獎學金總名額從往年的190人增加至220人，每人獲頒20,000元。本屆的獎學金除接受8間由大學教育資助委員會資助的院校學生申請外，更首次接受來自3間自資院校的學生申請，而透過非大學聯合招生辦法（聯招）修讀本港大學課程的學生，例如持有副學士學位入讀大學，亦可申請。

220名獎學金得主來自不同的學科和背景，當中包括首次來自香港都會大學和香港恒生大學的13名學生、11名非聯招學生，以及3名來自香港浸會大學及香港中文大學連續四屆獲得「領展大學生獎學金」的得主。

責任編輯：鄺嫻