【黃Viu劇】吸睛男神刺激綜藝收視　公布劇集人氣榜

▲ 古裝史劇《衣袖紅鑲邊》，深受觀眾喜愛。

「黃Viu煲劇平台」近日發表的「二月新春收視排行榜」，並公布該平台最多人點擊的五大劇集和五大綜藝節目，今日為你揭開香港觀眾的心水名單。

劇集方面

由雨神鄭智薰（Rain）、金汎、Uie和孫娜恩主演的奇幻醫療喜劇《Ghost Doctor》上周圓滿落幕，不但創下全國收視率7.9%及8.3%的佳績，更一舉刷下自身紀錄，同時榮登「二月黃Viu劇集榜」眾劇之首，威盡全亞洲。

至於亞軍和季軍則由漫改愛情喜劇《女神降臨》、話題古裝史劇《衣袖紅鑲邊》包攬，反映不少觀眾喜歡足本煲劇，帶挈劇集翻紅。

另外，由視帝菅田將暉孭飛的推理日劇《勿說是推理》亦以高人氣打入第4名，成為2月榜單中唯一一部非韓劇類別，可見該劇亦深受用戶支持；而韓國首部「禁酒令」劇集《花開時想月》也在一片劇海中殺出重圍、乘勢拿下第5名。

▲ 由雨神鄭智薰（Rain）、金汎、Uie和孫娜恩主演的奇幻醫療喜劇《Ghost Doctor》，收視大收!

至於「二月黃Viu綜藝榜」則由人氣韓綜《我獨自生活》、《玩甚麼好呢》、《我家的熊孩子》、《認識的哥哥》和《兩天一夜第四季》分庭抗禮！其中真人騷《我獨自生活》本月嘉賓雲集K-Pop紅星，包括SHINee珉豪、Key和WINNER MINO，養眼度爆燈；新晉男神羅人友亦強勢加盟節目《兩天一夜第四季》，吸引觀眾追看，令收視持續上升！

最新影片推介：黃文標專訪

近日母公司電訊盈科發表年度業績，「黃Viu煲劇平台」於2021年按年取得37%的收益增長，每月活躍用戶總數更升至5,860萬名（較2020年增加約30%）。

截至2021年12月底為止，「黃Viu」付費用戶人數亦大幅上升至840萬名（較2020年增加約58%），其中泰國及印尼兩大主要市場大幅增長、菲律賓及南非亦有顯著增幅。

以上所有節目現已登陸「黃Viu煲劇平台」，全新動作韓劇《軍檢察官多伯曼》、黃Viu原創泰劇《Remember 15》亦已於「黃Viu」上架；至於驚悸韓劇《優越的一天》、日本醫療綜藝《健康就要X》和資訊節目《無所不教！全民大學校》則於不日登場。

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