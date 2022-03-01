  • 22°C
香港時間 : 2022301日 (週二) 20:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最後一夜】加租疫境夾擊無奈結束餐廳　黃婉曼與員工大合照：笑著說再見

娛樂 17:33 2022/03/01

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

本港第五波疫情肆虐，食肆等中小企經營困難，早前財爺陳茂波提出暫緩追租措施，以幫助企業渡過難關，但有業主竟然反行其道在疫境下仍加租，「前天氣女郎」黃婉曼（Icy）位於將軍澳的麵包烘焙餐廳就首當其衝，難頂加租壓力宣布結束營業。黃婉曼昨日（28日）在營業的最後一天與員工大合照，她多謝員工反過來安慰她在社交網寫道：

3年時間過去，我們一起完成了很多任務，我們一切都會好起來，會好起來的，從陌生走到一起，每個員工都是寶，人比物更令人唔捨得，笑著說再見，沒有傷感的離別只要你曾經足夠珍惜過過程。

最新影片推介:

黃婉曼在2019年投資7位數在將軍澳開設麵包烘焙餐廳，開業前她更到日本進修藍帶麵包課程，希望將傳統法式烘焙技術帶來香港，不過開業不久就爆疫，生意大跌9成，餐廳在疫境下經營，但Icy仍然堅持不炒人，跟員工共渡時艱。

餐廳租約近日期滿，業主竟然在疫情下加租，Icy無奈宣布結業，她早前發文感謝街坊支持及陪她成長，昨日是最後一天營業，員工和Icy都顯得依依不捨。而育有兩女的Icy為免手停口停，已經重返老本行，為港台節目《防疫速遞》做主持，為觀眾帶來最新防疫資訊。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

責任編輯:陳麗薇

相關文章

【疫市求生】新限聚令下估計餐廳生意額跌4成 　黃婉曼：情況一定不樂觀
13:32 2020/07/15
【疫市求生】新限聚令下估計餐廳生意額跌4成 　黃婉曼：情況一定不樂觀
邵仲衡分享《梅艷芳》點滴掌摑黃婉曼　「大佬孝」分享夫妻之道：各自有空間
15:47 2021/11/26
邵仲衡分享《梅艷芳》點滴掌摑黃婉曼　「大佬孝」分享夫妻之道：各自有空間

你可能感興趣

【疫市求生】新限聚令下估計餐廳生意額跌4成 　黃婉曼：情況一定不樂觀
13:32 2020/07/15
【疫市求生】新限聚令下估計餐廳生意額跌4成 　黃婉曼：情況一定不樂觀
邵仲衡分享《梅艷芳》點滴掌摑黃婉曼　「大佬孝」分享夫妻之道：各自有空間
15:47 2021/11/26
邵仲衡分享《梅艷芳》點滴掌摑黃婉曼　「大佬孝」分享夫妻之道：各自有空間
黃婉曼 疫情 壓力

最高瀏覽

【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
今日 12:58
【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
17:56 2022/02/28
【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品
今日 00:07
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品