【最後一夜】加租疫境夾擊無奈結束餐廳　黃婉曼與員工大合照：笑著說再見

本港第五波疫情肆虐，食肆等中小企經營困難，早前財爺陳茂波提出暫緩追租措施，以幫助企業渡過難關，但有業主竟然反行其道在疫境下仍加租，「前天氣女郎」黃婉曼（Icy）位於將軍澳的麵包烘焙餐廳就首當其衝，難頂加租壓力宣布結束營業。黃婉曼昨日（28日）在營業的最後一天與員工大合照，她多謝員工反過來安慰她在社交網寫道：

3年時間過去，我們一起完成了很多任務，我們一切都會好起來，會好起來的，從陌生走到一起，每個員工都是寶，人比物更令人唔捨得，笑著說再見，沒有傷感的離別只要你曾經足夠珍惜過過程。

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黃婉曼在2019年投資7位數在將軍澳開設麵包烘焙餐廳，開業前她更到日本進修藍帶麵包課程，希望將傳統法式烘焙技術帶來香港，不過開業不久就爆疫，生意大跌9成，餐廳在疫境下經營，但Icy仍然堅持不炒人，跟員工共渡時艱。

餐廳租約近日期滿，業主竟然在疫情下加租，Icy無奈宣布結業，她早前發文感謝街坊支持及陪她成長，昨日是最後一天營業，員工和Icy都顯得依依不捨。而育有兩女的Icy為免手停口停，已經重返老本行，為港台節目《防疫速遞》做主持，為觀眾帶來最新防疫資訊。

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責任編輯:陳麗薇