【第五波疫情】屈臣氏分店按疫情不時更改營業時間 網店送貨上門或有延誤
本港第五波疫情嚴重，萬寧今日(1日)起調整分店營業時間，53間分店舖將暫時停止營業，直至另行通告。屈臣氏今日就於facebook專頁宣布，店舖營業時間或根據疫情而不定時有更改，籲顧客可透過「屈臣氏 隨時Chat 」直接向分店店長查詢；或可尋求註冊藥劑師查詢健康問題。
至於屈臣氏網店最新安排，因應物流情況嚴峻及人手非常緊絀，屈臣氏指今日至3月16日原定送貨上門服務會有所延遲，將於出貨前經SMS通知更新時間，而客服專員亦會持續跟進；網店現時送貨上門已額滿，惟仍可提供網購店取、屈臣氏網店APP「特快送」，每日下午2點前落單，最快即日送達指定地址。
至於同一集團的百佳超市亦公布考慮現時疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全，繼續為顧客提供服務，全線百佳營業時間調整，有部分分店下午3時關門。詳情請見【下一頁】
萬寧昨日晚上在社交網站宣布，基於現時疫情最新發展，以及保障客人、店員及送貨員健康安全，由3月1日起53間分店舖將暫時停止營業，直至另行通告，佔全線約350間店舖七分之一。另外，38間分店將暫停提供網購店取服務，直至另行通知。詳情請見【下一頁】
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責任編輯：陳正怡