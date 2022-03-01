【烏克蘭戰爭】烏克蘭媽媽託陌生人帶子女逃難 穿越戰火重逢相擁而泣

戰爭到最後傷痛是兒童。俄羅斯入侵烏克蘭導致大批平民逃亡，包括許多小朋友。有烏克蘭父母因無法過境而要將一對子女託付給另一位陌生人媽媽，由她帶小孩逃離戰火到鄰國匈牙利避難。

由於突如其來的離別，哥哥路途中不停哭泣。最終兩名小孩在陌生人保護之下，成功於邊境與媽媽會合。兩位素未謀面的媽媽難掩感動之情，雙擁落淚。

俄軍全面進攻烏克蘭，國難關頭總統澤連斯基頒布全國動員令，90日內18至60歲的烏國男子需留在國內接受徵召，戰火下不少家庭因此分離。

《路透社》報道指，58歲的阿布列耶娃（Nataliya Ableyeva）在烏克蘭邊境通關時，遇到一名叫卡緬涅茨（Kamianets-Podilskyi）的38歲男子。由於後者需接受徵召，無法出境，帶同年幼子女的他徬徨無助，希望有人能帶小朋友逃離戰火。

▲ 母親接到兒子後，兩人緊緊相擁。

阿布列耶娃表示，「他們的父親將兩個孩子交給了我，並信任我，給了我護照，讓我把他們帶過來。」該名父親又將小孩身在匈牙利媽媽的聯絡電話交給阿布列耶娃，請求她將小孩帶出境，與媽媽會合。

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雖然二人不曾相識，但同樣身為媽媽的阿布列耶娃仍然接下重任。至於她自己的兩名子女，已經成年，分別在這烏克蘭任職警察和護士，現正留在當地等候動員。

阿布列耶娃拖著兩個小孩的手過關，期間哥哥因為父母不在身邊，不停哭泣，其後媽媽終於打電話給阿布列耶娃，兩人約定於邊境會合。

▲ 同樣身為媽媽的陌生人履行約定，將別人的子女帶到匈牙利，與母親重逢。

33歲的媽媽塞繆克（Anna Semyuk）趕到後立刻將兒子和女兒緊緊抱入懷中，她又並感謝阿布列耶娃。兩位媽媽雖然初次見面，此刻卻猶如一起經歷過許多事情，兩人相擁激動痛哭。塞繆克說，「我現在只能對我的孩子說，一切都會好起來的，一兩個星期後，我們就回家了。」她對於未來仍感到相當茫然憂心。

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責任編輯：莊恭南