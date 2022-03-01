【童星確診】13歲劉皓嵐低燒咳嗽確診　媽媽冷靜照顧︰多飲水休息最重要

▲ 13歲童星劉皓嵐與爸爸一同確診，病情輕徵，現留在家中休息。

第五波疫情「噴井式」爆發，當中涉大批小朋友確診，令家長們陷入恐慌。現年13歲的童星劉皓嵐（Aka. 劉小華）也出現病徵，經快速測試檢驗呈陽性，爸爸亦一同發病確診，媽媽則仍是陰性。

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劉小華發低燒精神不俗

皓嵐媽媽Kan接受TOPick訪問表示，皓嵐與爸爸Justin目前情況還好，只有輕微病徵如頭痛、咳嗽、喉嚨痛、比較疲倦。而皓嵐有發38℃低燒，爸爸則沒有發燒。

爸爸先發病，星期五開始感到不適，但快速測試呈陰性，至昨日到皓嵐開始不適，快速測試呈陽性，然後我和老公再做測試，老公陽性我陰性。皓嵐今日有發燒，不過幾精神，有起身進食和食藥。

▲ 媽媽一直貼心照顧皓嵐。（陳國峰攝）

幸好Kan的姊姊在診所工作，診所醫生根據皓嵐與Justin的情況各自開藥，然後由朋友協助將藥物掛在他們的家門。

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呼籲媽媽們盡量保持冷靜

面對家中一對父子發病，屋企面積也比較小，Kan仍能冷靜應對，在家中戴口罩悉心照顧他們，又忙為家居消毒。Kan稱最重要提醒他們多飲水和休息，她又形容老公「超級瞓得」，相信他們很快會康復。

我見好多家長的小朋友年紀尚小，而且有發燒和嘔吐，身為父母一定好擔心。人人的情況不同，都是按情況見步行步，媽媽應該保持冷靜，還可以向身邊的朋友求助，現在都是靠自救。

▲ 皓嵐最愛跳街舞。（陳國峰攝）

劉皓嵐一家是基層家庭出身，爸媽同樣從事攝影行業，皓嵐5歲時因看過電影《狂舞派》後深受啟發，隨即要求媽媽帶他學跳街舞，對Locking（鎖舞）一見鍾情，並加入了香港第一隊兒童街舞隊Funky Heroes至今。

8歲時皓嵐獲得機會踏上舞台，以「劉小華」的身份唱出〈補充練習無間做〉而爆紅，其後參演了多部MV、電視劇和電影演出，包括《狂舞派3》、《空手道》等，令皓嵐更認清自己的目標，希望將來成為一位出色的表演者。

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記者︰林綺玲