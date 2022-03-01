【澳門疫情】澳門指經香港進口60箱牛奶包裝驗出新冠病毒　須即時銷毀

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澳門市政署今日（3月1日）表示，一批經香港分拆進口的冷藏牛奶外圍包裝膠捆膜樣本上，檢出新型冠狀病毒核酸呈陽性，已即時封存並全數銷毀，沒有流入市面。

當地署方指，昨晚於6A2碼頭進行恆常食品入口檢驗檢疫時，在其中一板經香港分拆進口合共60箱，重720公斤的冷藏牛奶外圍包裝膠捆膜進行新型冠狀病毒核酸檢測，結果呈陽性。

市政署按照應急預案啟動跟進處理措施，已暫時圍封涉事冷凍倉庫及冷鏈貨物；安排消毒環境及派員複查複檢；與業界溝通並協同處理，對涉事貨物進行銷毀，減低受污染食品流入市面的風險。同時提供接觸者資料予衛生部門作調查跟進。

署方稱，目前每周平均消毒冷凍食品外包裝箱數約10萬箱，從事冷鏈食品人員須每48小時接受一次新冠病毒核酸檢測，以強化冷鏈防疫措施。

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責任編輯：余思嵐