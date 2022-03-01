【快速測試】消委會接獲12宗快速測試投訴涉款逾2萬　提醒市民注意使用期限免過度購入

▲ 大批市民到深水埗電子特賣場排隊買快速檢測劑。 （梁偉榮攝）

本港新冠疫情嚴峻，不少市民購買家居快速檢測包，以備不時之需，消委會今年接獲相關投訴共12宗，共涉款逾2萬元，有投訴人質疑所購測試盒的成效，該會提醒市民選購時須留意產品是否獲香港等地政府的認證，並留意使用期限，以免購入過期測試盒，或因過度購入而引致浪費。

消委會密切關注本港在第五波新冠疫情下，市面防疫物資的供應和價格，以及商戶的銷售手法，特別是抗原快速測試盒的質素和市面因搶購所引起的營商手法問題。消委會至今共接獲12宗有關快速測試盒的投訴，涉及金額由88元至8,322電，總金額達20,958元，大多屬於網購，當中有投訴指，購買的快速測試盒使用期限非常短，但售價卻昂貴，認為情況並不理想；亦有投訴涉及懷疑質素問題，以及退款爭議。

消委會稱，儘管因風險考慮和其他因素未能就市面上的快速測試盒進行測試，現正積極整合相關實用資訊，期望在這非常時期供市民大眾參考。現階段該會提醒市民選購時須留意產品是否獲香港或其他政府相關機構的認證，並留意使用期限，以免購入過期測試盒，或因過度購入而引致浪費，建議市民瀏覽政府的新冠病毒專題網站所載列的相關資訊。

消委會稱，深明市民因抗疫而心情十分焦慮，但仍提醒消費者要選擇信譽良好的商戶，不要倉卒胡亂購買，避免購入準確度成疑的產品和助長炒高售價的歪風蔓延。

該會強調，香港正處於抗疫的關鍵時刻，敦促商戶自律，本著社會責任，除清楚及準確標示商品的價格外，更不應趁火打劫，乘機抬價。疫症當前，商戶理應齊心抗疫，共渡時艱。

以下為消委會今年截至2月28日的投訴數字：

銷售手法 1 延誤送貨 3 價格爭議 1 貨品質素 3 使用期限 3 錯誤型號 1 總計 12

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜