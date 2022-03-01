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【好人好事】向基層派逾百盒飯200快速測試劑　義工感慨眾多取飯者失業沒收入

親子 15:28 2022/03/01

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

愛心二手站義工向基層派逾百盒飯及防疫用品。　

疫情嚴峻，連帶不少派飯活動都取消，令一眾基層市民苦上加苦。可幸在困境下，仍有一些善心人選擇與貧苦大眾共度時艱，慈善組織「愛心二手站」創辦人聯同機構，找來義工及聘請露宿者派發愛心飯盒、抗疫物資予有需要人士，以解決燃眉之急。

露宿者及基層手停口停

在嚴峻的疫情下，避免人群聚集，資深義工兼「愛心二手站」創辦人龔黃螢敏（Linda）留意到有很多的街頭派飯已暫停了，如同「生命勵進基金會」以往與多間機構合作，每周五天免費派發優質飯盒，但疫情嚴峻面對染疫風險，一切已經暫停。Linda慨嘆很可惜，許多露宿者及弱勢人士正面對手停口停的困境，基層弱勢生活愈來愈艱苦。

愛心二手站舉行「分享愛與關懷派愛心飯盒」活動。（圖片：愛心二手站FB）

「生命勵進基金會」聯絡Linda可捐贈飯盒給予基層人士，其主要食材是嘉美雞及本地蔬菜，基金會可負責聯繫食物廠生產約百多個飯盒。

籌募愛心飯盒贈基層

在2月，Linda舉行了「分享愛與關懷派愛心飯盒」活動，籌募$50認購嘉美雞兩餸溫暖飯盒給露宿者、長者及弱勢社群，找義工之外，另外找來露宿者派飯，讓他們有工作與收入，而所收取的捐款，扣除開支後全數送贈給「香港華德福教育基金會瑪利亞書院」用以推動環保、支援SEN學生，為弱勢及殘疾人士提供工作體驗，將善心愈發愈大。

最新影片推介：

上月21日及23日已試行派飯兩天，每天100盒，四點前送到愛心二手站的深水埗舖。Linda有感而發，

疫情的嚴重，真不是一時三刻可以減退，但目睹在水深火熱民苦大眾，處於無工作、無糧食、飢寒交迫的情況下，對某些人士來說，度過每天都是難題。

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捐贈200支快速測試劑

愛心二手站facebook專頁昨日（2月28日）的帖文，「仁德慈善基金會」捐贈200支快速測試劑、60件防護衣等物資，並有慈善義工一起分配防疫用品及派發食物，包括100盒嘉美雞兩餸飯、朱古力粟米片和粟米羹。

取飯人士很多已沒有工作與收入，取飯年齡層愈來愈年輕⋯⋯

一人之力有限，Linda召集善心人士、機構、公司合作去贊助飯盒，繼續援助有需要的基層，遠景是將派免費飯變成持續性項目，能變成每周五天派飯，開設多區派飯地點。飯盒贊助詳情可【按此】了解。

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責任編輯︰顏紫燕

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