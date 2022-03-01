【全城掃貨】超市提早關門港媽趕往掃貨似被「洗劫」　結果空手而回：雞蛋都無隻

▲ 多間超市的貨架空空而已。

本港第五波疫情嚴重，繼多間食肆暫停營業，萬寧調整分店營業時間，百佳超市亦公布考慮全線百佳營業時間調整，「小禁足」消息流出，不少市民到超市搶購食物，多間超市一掃而空，有在家工作的港媽立即到超市掃貨，結果空手而歸，明天要繼續購物。

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在大埔超市，鮮肉及蔬菜被市民搶購一空，而康怡AEON超市，衛生紙巾已經全部售罄，只剩下小量米。亦有網民今日於Facebook群組「香港突發事故報料區」發短片，拍攝到西灣河百佳全部新鮮及冰鮮食物清空，不少貨品被掃清，空空如也，只有紅酒及少量乾貨剩下。

百佳西灣河利基大廈分店因租約期滿，將於明天 (3月2日) 結業。

本港疫情瀕臨失控，政府密鑼緊鼓籌備全民強制檢測，並研究以「小禁足」配合。消息一出，超市貨架被搶清，甚至有藥房防疫用品大缺貨！

▲ 大埔超市市民購物情況。 鮮肉及蔬菜被市民搶購一空，有市民更拍照留念。 （陳靜儀攝）

居住在九龍灣的鄺太連日來都在家工作，只有在週末才外出補充物資。她指，家中大米只夠食3日，原本打算等丈夫收工後順路買回家，但中午收到同事報料指很多地方的超市被人掃空，她立即外出購物，原本以為超市會人山人海，結果發現不多人，但超市的貨架卻空蕩蕩的，罐頭、蔬菜、生果、大米，甚至連紙巾都被掃清光。

雞蛋都無隻！明天早上會同老公去其他超市睇下還有沒有罐頭及即食麵！

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另外有育有8歲女兒的李太指，自從「小禁足」消息傳出後，親戚朋友間大為緊張，或是羊群心態，紛紛趕超市入乾糧、即食麵、罐頭及廁紙，昨日（28日）下午4時左右到超市，凍櫃幾乎搶購一空，只剩下幾盒豆腐花。李太指已吩咐工人姐姐明早8點再到市入貨，確保日用品有兩星期存貨。

育有4歲女兒的李太，眼見部分百佳超市提早關門，擔憂家中物資不足，遂立即到樓下超市購買，她原以為會人山人海大排長龍，但現埸卻不太多人，而想買的雞蛋、肉類、凍櫃早已均被掃空，就連麵包、即食麵都所剩無己，李太僅買一袋米和食油，李太慨嘆：難怪少人啦，想買的物資都被人掃曬。

百佳超市亦公布考慮現時疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全，繼續為顧客提供服務，全線百佳營業時間調整，12間分店只開半日，最早在下午3時關門，百佳超市最新營業時間【按此】

另外，萬寧周一亦在在社交網站宣布，基於現時疫情最新發展，以及保障客人、店員及送貨員健康安全，由3月1日起53間分店舖將暫時停止營業，直至另行通告，佔全線約350間店舖七分之一。另外，38間分店將暫停提供網購店取服務，直至另行通知。詳情請見【下一頁】

消息指，港府正研究在本月三次強檢時，只在首次強檢期間，實施「小禁足」，為期4或8天，視乎強檢所需日數，但「小禁足」期間，市民外出購買必須用品，包括食物，將獲豁免。詳情即看：【下一頁】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：蕭雅文